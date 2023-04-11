Telefonunuz sizi dinliyor olabilir! Bu kelimeleri sakın kullanmayın: Bunu yapanlar yandı







BAZI ÖNLEMLER ALINABİLİR











AYARLARDAN YÖNTEBEİLİRSİNİZ





Birçok akıllı telefon kullanıcısı yıllardır cihazlarının kendilerini dinleyip dinlemediklerini merak ediyor. Bazıları, bir mesajlaşma uygulamasında kullandıkları bir kelimenin ya da bir ikili sohbette söyledikleri bir sözün, telefonlarına reklam olarak yansıdığını düşünüyor. Telefonumuz bizi dinliyor mu? Bunu değiştirmek için ne yapmak gerek? İşte detaylar... Akıllı telefonlarınızın sizi dinleyip dinlemediğini öğrenmek ve cihazlarınızı kandırmak mümkün. Bu amaçla birçok influencer, telefonlarına konuşarak ilgileri dışında olan bir konu hakkında kelimeler seçerek telefonun mikrofon kısmına konuşarak deneyler yapmıştır.Akıllı telefonlarınızın sizi dinlediğine dair endişeler yıllardır devam etmektedir. Bazı kullanıcılar, mesajlaşmalarında veya konuşmalarında bahsettikleri konuların hedefli reklamlarla karşılarına çıkmasından şüphelenmektedirler. Bu konuda yapılan deneylerin sonuçları ise tartışmalıdır. Ancak, bu endişeleri gidermek için bazı önlemler alabilirsiniz. Öncelikle, uygulamaların mikrofonunu kullanımını kontrol etmek için ayarları gözden geçirmeniz gerekir. Ayrıca, uygulamaların ve cihazın gizlilik politikalarını okumanız da önemlidir. Öte yandan, birçok kullanıcının yaptığı gibi konuşmalarınızı şifrelemek veya uygulamaları mikrofon erişimine engellemek gibi adımlar da atabilirsiniz. Ancak, yapılan araştırmaların çoğu, telefonların gerçekten sizi dinlediğine dair bir kanıt sunmamaktadır. Örneğin, İngiliz Daily Mail'in yaptığı deneyde, Samsung Galaxy model bir akıllı telefon ve bir Google hesabı kullanılarak yapılan testlerde, telefonların böyle bir politika yürütmediği ortaya çıkmıştır.İnternet kullanıcılarının merak ettiği bir konu da Google'ın gizliliği yönetimi. Jordan Schroeder, Barrier Networks şirketinde ağ güvenliği sorumlusu olarak, şirketlerin telefonları kullanarak bilgi toplamanın oldukça pahalı bir yöntem olduğunu ve daha kolay yollarının olduğunu belirtti. Ancak, yapılan aramalar ve gezintilerin reklam algoritması için kullanıldığı doğru. Google'ın "myadcenter.google.com" adresine giderek reklamlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bu adresten, belirli konulardaki reklamların daha fazla veya daha az sıklıkla gelmesini sağlayabilir, bazı hassas konulardaki reklamları da engelleyebilirsiniz. "Gizliliği yönet" sekmesinden "Kişiselleştirilmiş reklamlar" yazan butona tıklayarak özelleştirebilirsiniz.