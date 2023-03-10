Telefonunuza böyle bir mesaj gelirse sakın tıklamayın! Tüm bilgilerinizi mıknatıs gibi çekiyorlar!







ANKET TUZAKLARI BİLGİLERİNİZİ ÇALABİLİR!







Karşımıza çıkan bir çok anket bulunmaktadır. Belirli ödüller verme karşılığında kişisel bilgileriniz girmeniz istenmektedir. Dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürülmemek istenmemektedir. Dolandırıcı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Tüm detaylar haberimizde.İnternet üzerinden yapılan anketler e-posta veyahut sms ile sizlere gönderilmektedir. Anket içerisinde sorular ve bunların sonucunda hediyeler vaat edilmektedir. Kazanmanız halinde para, telefon verileceği belirtilir. Bu anketlere dikkat edilmelidir.Siber Güvenlik şirketleri dolandırıcıların çeşitli yollar ile kart bilgileri, kişisel bilgilerinizi aldığını belirtti. Bunları ele geçirebilmektedir. Son dönemde kullanılan yöntem ise anket kazananlara hediye verme şeklinde oldu. Siber güvenlik şirketi Eset, zararsız görünen basit sorular gerçekleştirerek yanıtlar karşısında ödül verme karşılığında dolandırıcılık yapmaktadırlar. Yasal anket ile sahte anket ayırt edilebilmelidir. Sahte olan anketler, dolandırıcılar istenmeyen e-posta veya telefonunuza gelen sms ile gönderilmektedir. Bu tarz kısa mesajlar göndererek tıklamanızı sağlamaktadır. Katılan kullanıcılara hediye, para, telefon vaadinde bulunmaktadır. Kısa mesaja tıklayan kullanıcılar internet sitesine gönderilir, anket-ödül gibi anketleri diğer kişilerle paylaşmanızı talep etmektedir. Eset, dolandırma amaçlı gönderilen anketler için dikkat edilmesi gereken kısımları açıkladı. Bunar şu şekildedir: -Yazım hatası, kötü dil bilgisine dikkat ediniz. Hatalı olan yazımlar doğru olmadığına işaret edebilir. -Kısaltılmış olan URL dolandırıldığınızı gösterebilir. -Size zaman için süre veren fırsatlara dikkat edin. -e-posta ve sms üzerinden bağlantı göndererek tıklamanızı isterse 'bize ulaşın' denen kim olduğunu belirten bir ipucu yoksa inanmayınız. -Gönderen kişi ücretsiz web posta hesabı ise sahte olabilir. -Bu anketler arkadaş, aile, akrabadan gelebilir. Araştırmadan inanmayınız. -Ödülü araştırın. -Google Play ve App Store resmi uygulama siteleridir. Bunların dışında dikkatli olun. -Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Çok faktörlü kimlik doğrulama olduğu için hesabınız ele geçirilmesi oldukça zordur. -Ödül için para talebinde bulunulursa ödeme yapmayınız. -Kişisel bilgi veya kart bilgileri, şifre çalınması durumunda tedbir alınız. Bilgilendirme yapnız.