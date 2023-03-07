









YENİ DOLANDIRICILIĞA KARŞI THY UYARDI







Telefonunuza bu mesaj geliyorsa sakın açmayın! THY herkesi uyardı. Dolandırıcılıkta Türk Hava Yolları ismi. Türk Hava Yolları tarafından yapılan resmi bir açıklama vatandaşlar yeni nesil dolandırıcılık çeşidine karşı uyarıldı. Vatandaşlara anket doldurma kapsamında yapılan bazı işlemlerin dolandırma maksatlı olduğu belirtilerek konuya dair açıklama yapıldı. İşte detaylar...Türk Hava Yolları'nın Basın Müşavirliği dolandırıcılığa ilişkin bir açıklama yaptı. Son zamanlarda çeşitli mecralarda, platformlarda yeni bir dolandırıcılıktan bahsedildi. Sosyal mecralarda ve internette vatandaşlara anket doldurarak para kazanma şansı adı altında dolandırıcılık yapıldığından bahsedildi. Bu tarz sitelere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, bu tarz bir çok dolandırıcılık çeşidinin tespit edildiği açıklandı.Türk Hava Yolları tarafından yapılan resmi açıklama ile şu ifadelere yer verildi. "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." diye açıklama mesajı yayınlandı.