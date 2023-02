Telefonunuza SMS geldi mi kontrol edin! 10.000 TL destek ödemesi yapılacak: Bu kişilere duyuruldu

HASARLI EVLERE 10.000 TL!







6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremde can kayıpları oldukça fazlaydı. Bunun yanında yıkılan ve ağır hasar alan evler oldu. Çadırlarda kalan depremzedelere o haber geldi. Deprem konut desteği ne zaman verilecek? Merak edilen detaylar haberimizde.Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilimiz etkilenmiş bulunmaktadır. Can kayıpları maddi manevi hasara sebep vermiştir. Hem fiziksel hem psikolojik olarak zor durumda olan depremzede vatandaşlarımız için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.Az, orta veya ağır hasarlı evler için maddi destekte bulunulacağı açıklandı. Hasarlı evlerimizin sorgulaması kolaylık sağlanarak online olarak tespit edilebilmektedir. Az hasarlı binalara 10.000 TL destekte bulunulacaktır. Bu ev sahiplerine SMS üzerinden bilgilendirme gönderildiği belirtildi. Tekrardan yenilenen binalar için bu süreçte her ev sahiplerine tek ödeme olarak 10.000 TL konut desteğinde bulunulacak. Yapılan açıklama ise şu şekildedir: “Meydana gelen deprem sebebiyle az, orta ya da ağır hasarlı olup acil yıkılacaklar arasında değerlendirilen evler için her aileye 10.000 TL ödeme yapılacak. Bunun için deprem bölgelerinde yaşıyor olmak yeterli oluyor” denildi. Ek bir başvuru ya da özel bir şart aranmadığı da eklendi. Deprem konut desteği için şartlar belirtildi: -Az hasarlı veya hasarsız binalara ödeme yapılmayacaktır. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ise şu açıklamada bulundu:“10.000 TL ödemenin afetzedeler için hane başına yapılacağı ve hasarsızlara yönelik olmayan bu ödemenin az hasarlı orta ya da ağır hasarlı olarak tespit edilen konutlara uygulanacağını” açıkladı. Diğer merak edilen konu ise başvuruların nasıl yapılacağı oldu. Ziraat Bankası hesabı olan depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır. Ziraat Bankası hesabına sahip olmayanlar TC kimlik kartlarıyla ödemelerini alabilecekler. Ödemenin yapıldığına dair bilgilendirme SMS yoluyla yapılacaktır.