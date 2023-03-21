Telefonunuzda bunu yapmadıysanız kaybedebilirsiniz: Liste açıklandı: Bunu yapmayanların telefonu elden gidecek!

TELEFONUNUZUN ÇÖKMESİNİ İSTEMİYORSANIZ ACELE EDİN!













GÜVENLİK SORUNU

Cep telefonlarına bir güncelleme geldi. Bu güncellemeleri yapmayanlar ise hapı yuttu….Google, işlemcilerde fark edilen bir güvenlik açığı nedeni ile tehlikeli konuma geçen telefon modellerinin listesini açıkladı. Buna göre bu modeller acilen güncelleme yapmak zorunda…. Güvenlik açığının açıklarının kapatılması için yazılım güncellemesi yapılması gerekiyor. Eğer bu güncelleme hemen yapılmazsa ya da ertelenirse telefonunuz çöp tenekesinden farksız bir hal alacak. Güvenlik açığı olan ve güncelleme gelen telefon modelleri listelendi…Hemen kontrol edin…Google ve Samsung, telefonlarda yaşanan güvenlik sorununu çözmek için kolları sıvadı. Bir yama hazırlandı ve bununla güvenlik açığının düzeltilmesi ve var olan saldırılardan kullanıcıların korunması amaçlanıyor. Android işletim sisteminin aynı anda birden fazla işlemci modeli ve üretici yazılımına uyumlu şekilde çalışması için yapılan geliştirmeler bazen sorun yaratabiliyor. Google, son raporlarında Samsung tarafından üretilen bazı Exynos işlemcilerin güvenlik sorunlarını tesbit etti. Ayrıca Google’ın bizzat ürettiği bazı Pixel modelleri de bu kötü yazılımdan nasibini almış durumda. Üstelik listede aynı çipleri kullanan vivo tarafından üretilmiş modeller de var. Ayrıca Samsung’un arabalardaki 5G bağlantılarını sağlamak amacıyla ürettiği Exynos Auto T5123 isimli çipi de aynı sorunu yaşayan modeller arasında bulunuyor.