Telefonunuzdaki uygulamaları kontrol edin! Şarjınız hemen bitiyorsa sebebi bunlar

Akıllı telefonlar hayatımızın en önemli parçası haline geldiğinden beri adeta şarj aletine bağımlı yaşamaya başladık. Tuşlu telefonların döneminde bir kerelik şarjda 3-4 gün kullanım mümkünken, akıllı telefonlarda ise günde 2 kez şarj ihtiyacı doğabiliyor. Android ve iOS kullanıcılarının şarjlarının çabuk bitmesinin tek nedeni işletim sistemleri değil. Telefonlarına yükledikleri bazı uygulamalar nedeniyle şarjları çabuk bitiyor, hatta ilerleyen süreçte bataryada sorunlar yaşanmasına dahi neden olabiliyor. Haberimizin devamını okuyarak en fazla şarj bitiren uygulamaları öğrenebilirsiniz. Bu uygulamaları telefonunuzdan silmenizi öneriyoruz.Android kullanıcılarının şarjları çok daha çabuk bitmeye başladı. Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilen uygulamalar, önce şarjı çabuk bitiriyor daha sonra da kişisel verilere ulaşarak durumu dolandırıcılık boyutuna kadar taşıyabiliyor. Google Play Store’da yer alan 16 uygulama toplamda 20 milyondan fazla indirilmiş. Yani bu uygulamalar şu an sizlerin de telefonunda bulunuyor olabilir.McAfee tarafından yapılan bir araştırma sonucunda mobil uygulamaların arka plan reklamları şarj ömrünü en aza indiriyor. Bu uygulamalar arasında her gün kullanılan bankacılı uygulamaları dahi yer alıyor. Bunun yanında takip yazılımları, gizlenmiş virüs uygulamaları da yine telefonunuzun en büyük düşmanlarından biri oluyor. Telefonunuz aktif değilken bile arka plan reklamlarını çalıştırarak hem internet verisini hem de bataryayı bitiren uygulamalar belli oldu. Telefonunuzda bu uygulamalar bulunuyorsa derhal silmeniz gerekiyor. Google Play Store’da bulunan batarya düşmanı uygulamaların bazıları şunlar: Smart Task Manager BusanBus High Speed Camera Flashlight+ K-Dictionary Ez Notes Instagram Profile Downloader EzDica Quick Note Currency Converter Joycode Uygulamalara bakıldığında telefonda zararsız gibi görünen not defteri uygulamaları dahi yoğun şarj tüketimi yaşatıyor. Instagram kimliğiyle yayınlanan Instagram Projile Downloader uygulaması ise hem güvenilir gözükmüyor hem de yine arka planda çalışarak şarj tüketiyor. Bu haberi okuduktan sonra cep telefonunuzun uygulamalar bölümüne girerek, yukarıda bulunan uygulamaların telefonunuzda olup olmadığını kontrol edin. Eğer bu uygulamalar yüklü ise silmeniz telefonunuzun sağlığı için iyi olacaktır. Bu uygulamaları kaldırdığınızda ve rutin olarak arka planda açık uygulama bırakmadığınızda telefon şarjınızın daha uzun süre gittiğini göreceksiniz.