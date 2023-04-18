Telefonunuzdan 3404'e hemen mesaj gönderin! Anında 300 TL para iadesi yapılıyor: O bankadan duyuruldu







300 TL HARCAMA KAMPANYASI







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında bankaların düzenlediği harcama kampanyaları yer alıyor. Peki hangi banka müşterilerine 300 TL ödeme yapıyor? Kampanya şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankaların sık sık düzenlediği harcama kampanyasına bir yenisi daha eklendi ve Halkbank kampanya duyurusunu paylaştı. Halkbank Paraf tarafından yapılan duyuruya göre 21 Mart ve 23 Nisan tarihleri arasında market ve restoranlarda ilk 350 TL harcama için ve sonraki her 350 TL harcama için 35 TL, toplam 300 TL ParafPara hediyesi verilecek. Kampanyaya harcamalardan önce katılım sağlanması gerekiyor. Kampanya katılımı için 3404 numarasına RAMAZAN yazıp gönderilmesi gerekiyor.Aynı zamanda kampanyaya katılmak için mobil uygulama üzerinden kampanyalar kısmından katılım sağlanabilir. Kampanya katılımları operatörler için ücretsiz şekilde yapılacak. Kampanya katılımı için şartlar şu şekilde belirlendi; Bir kart ile katılım yapan müşteri her kartından yaptığı harcamalarda kampanyadan faydalanabilecek. Bir müşteri katılım sağladığı kartla kampanyadan en fazla 300 TL kazanım sağlayabilir. Aynı gün içinde yapılan alışverişlerden yalnızca bir tanesi kampanyaya dahil edilecek. Kazanılmış ParafParalar gün sonu içinde karta yüklenecek. Paraf, Parafly, Sanal kart, ek kartlar kampanyaya dahil olacak. Ancak Paraf Debit, Parafree, Business kartlar, ticari kartlar, Halkcardlar, ParafPara kullanımları, iptal işlemleri, iade işlemleri kampanyaya dahil olmayacak. Kazanılan ParafParalar 7 Haziran tarihine kadar kullanılabilecek ve kullanılmamış tutarlar 8 Haziran tarihinde iade alınacak. ParafParaların farklı bir karta transfer edilmesi harcama olarak sayılmayacak ve transfer edilen ParafPara tutarları da iade alınacak.