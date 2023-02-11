Telefonunuzdan hemen bu numaraya SMS gönderin! Bankamatik kartı olanlar için duyuruldu

Yapı kredi
Bankası, geçtiğimiz günlerde yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, bankamatik kartı ya da kendi adına açılmış bir hesapla kredi başvurusunda bulunanlar anında 45.000 TL'ye kadar bireysel kredi alabiliyor. Bu haber, bankayı ziyaret eden müşterilerin artmasına neden oldu.
Kampanyaya Katılmak İçin;
Kampanyaya katılmak için Yapı Kredi Bankası, başvuru sahibinin hesap ve banka kartı bilgileri üzerinden kredi notu değerlendirmesi yapacak. Kredi başvurusunun onaylanması halinde kredi tutarı anında kullanıma açılacak. Bu kredi kampanyası, bireylerin ihtiyaç duydukları finansal desteğe ulaşmaları için hızlı ve kolay bir seçenek sunuyor. Başvurunuzu bankanın platformu üzerinden yapmanız yeterli. Daha fazla kolaylık sağlamak için bankanın mobil uygulamasından faydalanabilirsiniz.
SMS ile Başvuru
Yapı Kredi Bankası aracılığıyla bireysel kredi başvurusu yapmak isteyenler artık SMS yoluyla da başvuru yapabiliyor. Bu sayede başvurular istenilen zaman ve yerden yapılabilecek ve onay durumu hızlıca kontrol edilebilecek. SMS süreci oldukça basit: Kişilerin TC kimlik numaralarını, doğum tarihlerini ve aylık gelir bilgilerini 44 11'e SMS olarak göndermeleri yeterli. Onay durumu sonuçları SMS ile anında geri gönderiliyor. Bu SMS kredi başvuru süreci sayesinde işlemler banka şubesine gitmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. SMS yanıtında onay durumunun yanı sıra kişinin kredi notu ve onaylanan kredi tutarı da yer alacak. Onaylanması durumunda kredi aynı gün içinde internet bankacılığı aracılığıyla veya Yapı Kredi Bankası şubelerinden alınabilir. Hesabı olmayan bireyler için Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden hesap açtırarak ya da en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kredi başvuru süreci başlatabilir. Mevcut hesap sahipleri ise hesaplarındaki uygun adımları takip ederek kredi kampanyasına kolayca başvurabilir.