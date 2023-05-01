Telefonunuzdan hemen mobil uygulamaya girin! Tek tıkla başvuru yapanlara o banka 1000 TL verecek!







AKBANK'TAN SEVİNDİRİCİ KAMPANYA







Akbank üzerinden resmi duyurular yapılırken 1000 TL'ye kadar chip para fırsatı verildi. Banka resmi siteden duyuruları yaparken 'iyi ki' hediyesi verilecek! 1000 TL ödeme yapacağı belirtilirken tüm müşterilerin yüzü gülmeye başladı. Buna göre söz konusu kampanya ile tüm müşterilerin yüzü gülecek. İşte o merak edilen kampanyanın detayları açıklandı.Chip para üzerinden verilecek olan ödemeler için şartlar belirlenirken 1000 TL ve üzeri harcamalar için 200 TL hediye verilmeye başlandı. 1000 TL kadar chip-para kazanma şansı da müşterilerin hesapları parayla dolacak. Üstelik ilk kez Axess’e başvuru yapacak olan kişiler ilk senelerinde kart ücreti ödemeyeceklerini belirtti.Sunulan kampanya üzerinden Axess kartı ile birlikte her 1000 TL ve üzeri harcama için 200 TL hediye chip-para ödenecek. Kampanyadan SMS ile başvuru yapılırken ODUL yazarak 45-66 numarasına SMS gönderilebilir. Kısa mesaj üzerinden banka sisteminden mesaj gelerek ''kayıt oldunuz'' bilgisi sunuluyor.