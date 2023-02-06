TEKNOLOJİ
06 Şubat 2023 - 17:30

Telegram'a Whatsapp'ı çatlatacak güncelleme! Anlık, gerçek zamanlı mesaj çevirisi geliyor! Sohbetler artık daha zevkli olacak

Birçok insanın tercih ettiği mesajlaşma uygulaması Telegram'dan büyük bir güncelleme haberi geldi. Peki yeni güncellemede neler yer alıyor? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
06 Şubat 2023 - 17:30
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Telegram'a Whatsapp'ı çatlatacak güncelleme! Anlık, gerçek zamanlı mesaj çevirisi geliyor! Sohbetler artık daha zevkli olacak
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Birçok uygulama kullanıcılarına keyifli vakit geçirebilmesi için yeni güncellemeleri sunmaya devam ediyor. Yeni bir güncelleme haberi de Telegram'dan geldi. Peki Telegram güncellemesinde neler yer alıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TELEGRAM YENİ GÜNCELLEMESİ

Telegram tarafından yapılan güncellemeye göre premium abonesi olan kullanıcılar kendilerine yabancı bir dille gelen mesajı anında kendi dillerine çevirebilecekler. Aynı zamanda seyahat eden kişiler gittikleri yer ile ilgili bilgi alabilecekleri gruplara dahil olabilecek. Telegram premium bir senelik taahhüt verilmesi halinde kullanıcılarına yüzde 40 indirim oranı sağlayacak. Güncelleme ile birlikte çıkartma ve emojiler profil fotoğrafı yapılabilirken başkalarının profil resimleri için de önerilerde bulunabileceksiniz. 



Yeni Telegram Güncellemesi

Bu özellik ise sadece premium kullanıcılar için değil herkes tarafından kullanılabilecek. Birçok emoji seçeneğinin de kategorileştirildiği ve 10 özel emoji paketinin ortaya çıktığı da öğrenildi. Telegram tarafından yapılan güncellemeye göre cihazınızda olan ayak izi yönetmesi daha kolay olacak. Zorunlu olunan mobil, WiFi ve dolaşım için ayrı sekmeler grafik halinde önünüze çıkacak. Telegram medya indirme ayarlarını da değiştirdi ve telefon deposuna kaydedilen medya boyutları ile ilgili düzenlemeler yaptı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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