Telegram'a Whatsapp'ı çatlatacak güncelleme! Anlık, gerçek zamanlı mesaj çevirisi geliyor! Sohbetler artık daha zevkli olacak







TELEGRAM YENİ GÜNCELLEMESİ







Birçok uygulama kullanıcılarına keyifli vakit geçirebilmesi için yeni güncellemeleri sunmaya devam ediyor. Yeni bir güncelleme haberi de Telegram'dan geldi. Peki Telegram güncellemesinde neler yer alıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Telegram tarafından yapılan güncellemeye göre premium abonesi olan kullanıcılar kendilerine yabancı bir dille gelen mesajı anında kendi dillerine çevirebilecekler. Aynı zamanda seyahat eden kişiler gittikleri yer ile ilgili bilgi alabilecekleri gruplara dahil olabilecek. Telegram premium bir senelik taahhüt verilmesi halinde kullanıcılarına yüzde 40 indirim oranı sağlayacak. Güncelleme ile birlikte çıkartma ve emojiler profil fotoğrafı yapılabilirken başkalarının profil resimleri için de önerilerde bulunabileceksiniz.Bu özellik ise sadece premium kullanıcılar için değil herkes tarafından kullanılabilecek. Birçok emoji seçeneğinin de kategorileştirildiği ve 10 özel emoji paketinin ortaya çıktığı da öğrenildi. Telegram tarafından yapılan güncellemeye göre cihazınızda olan ayak izi yönetmesi daha kolay olacak. Zorunlu olunan mobil, WiFi ve dolaşım için ayrı sekmeler grafik halinde önünüze çıkacak. Telegram medya indirme ayarlarını da değiştirdi ve telefon deposuna kaydedilen medya boyutları ile ilgili düzenlemeler yaptı.