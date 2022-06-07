Telegram ücretli aboneliğinin maliyeti belli oldu!

Çoklu platform desteği de sunan anlık mesajlaşma servisi Telegram, kullanıcılara yeni işlevler içerecek ücretli abonelik seçeneği sunmak için hazırlıklara başladı.
Telegram kullanıcıları kısa bir süre içerisinde Premium abonelik alabilecekler. Net olmamakla birlikte gelen bilgilere göre, Telegram Premium ayda 4,99 dolara mal olacaktır.
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Telegram Premium aboneliğinin avantajları nelerdir?
Dosya yükleme - maksimum boyut 2 GB'den 4 GB'a çıkar
Daha yüksek indirme hızı
Sesli mesajları metne dönüştürme
Reklamsız
Mesajlara benzersiz tepkiler
Tam ekran efektli birinci sınıf çıkartmalar
Gelişmiş diyalog yönetimi
Yıldız profili simgesi
Hareketli avatarlar
Telegram uygulaması için ek simgeler
Telegram kullanıcıları kısa bir süre içerisinde Premium abonelik alabilecekler. Net olmamakla birlikte gelen bilgilere göre, Telegram Premium ayda 4,99 dolara mal olacaktır.
c
Telegram Premium aboneliğinin avantajları nelerdir?
Dosya yükleme - maksimum boyut 2 GB'den 4 GB'a çıkar
Daha yüksek indirme hızı
Sesli mesajları metne dönüştürme
Reklamsız
Mesajlara benzersiz tepkiler
Tam ekran efektli birinci sınıf çıkartmalar
Gelişmiş diyalog yönetimi
Yıldız profili simgesi
Hareketli avatarlar
Telegram uygulaması için ek simgeler