Büyük ekran televizyon arayanlar için uygun fiyatlı televiyzon A101 marketlerinden geldi. Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleri raflarına dizen A101, Samsung 70AU7100 akıllı televizyon, Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık ve P13 Blue Max Lite 2022 akıllı telefonu müşterileriyle buluşturdu.
Aktüel
01 Mayıs 2023 - 23:00
Televizyon almak isteyenlere müjde! A101'de akıllı televizyon indirime girdi
Teknolojik aletlerin fiyatları gün geçtikçe artışa geçerken A101 televizyon alacakların yüzünü güldürdü. 4 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunu görenler şubelere koştu. Samsung 70AU7100 akıllı televizyon, Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık ve P13 Blue Max Lite 2022 akıllı telefon fiyatları adeta şok etti.
Aktüel
01 Mayıs 2023 - 23:00