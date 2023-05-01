Televizyon almak isteyenlere müjde! A101'de akıllı televizyon indirime girdi

Büyük ekran televizyon arayanlar için uygun fiyatlı televiyzon A101 marketlerinden geldi. Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleri raflarına dizen A101, Samsung 70AU7100 akıllı televizyon, Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık ve P13 Blue Max Lite 2022 akıllı telefonu müşterileriyle buluşturdu.

A101 AKILLI TELEVİZYON



