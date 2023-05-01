Aktüel
01 Mayıs 2023 - 23:00

Televizyon almak isteyenlere müjde! A101'de akıllı televizyon indirime girdi

Teknolojik aletlerin fiyatları gün geçtikçe artışa geçerken A101 televizyon alacakların yüzünü güldürdü. 4 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunu görenler şubelere koştu. Samsung 70AU7100 akıllı televizyon, Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık ve P13 Blue Max Lite 2022 akıllı telefon fiyatları adeta şok etti.

Aktüel
01 Mayıs 2023 - 23:00
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Televizyon almak isteyenlere müjde! A101'de akıllı televizyon indirime girdi
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Büyük ekran televizyon arayanlar için uygun fiyatlı televiyzon A101 marketlerinden geldi. Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleri raflarına dizen A101, Samsung 70AU7100 akıllı televizyon, Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık ve P13 Blue Max Lite 2022 akıllı telefonu müşterileriyle buluşturdu.

A101 AKILLI TELEVİZYON 

A101 4 mayıs 2023 kataloğu

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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