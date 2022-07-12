Televizyonda Bayramın 3. günü en çok izlenen yapımları: 11 Temmuz Pazartesi Reyting listesi

Reyting sonuç listesi, medya gündemini yakından takip edenlerin araştırmalarının ilk sıralarında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın 3. gününe denk gelen 11 Temmuz 2022 reyting listesi de bugünün en çok sorgulanan konusu oldu. 11 Temmuz Pazartesi akşamı televizyon kanallarında birbirinden dikkat çekici programlar, diziler ve filmler yer aldı. Bu kapsamda izleyiciler '11 Temmuz Pazartesi günü reyting birincisi hangi yapım oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte AB ve TOTAL sıralamaları ve günün reyting birincisi..
11 Temmuz Pazartesi Reyting listesi
Total izleyici grubunun yer aldığı listede Recep İvedik 6 ilk sırada bulunurken, ikincilik Fox Ana Haber'in üçüncülük ise Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programının oldu. AB Grubu listesinde ise birinciliği Fox Ana haber
göğüslerken ikincilik Recep İvedik 6 filmi alırken TRT Çocuk'un IBI programı üçüncü oldu. 20+ABC 1 grubunun listesinde birincilik Fox Ana Haber'in ikincilik Recep İvedik 6 filminin üçüncülük ise Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programının olduğu görüldü.
TOTAL ilk 10 program
1 Recep İvedik 6 (Türk Sineması) - TV8 2 FOX Ana Haber Bülteni - FOX 3 Şarkılar Bizi Söyle (Tekrar) - KANAL D 4 Masterchef Türkiye (Tekrar) - TV8 5 Sevmek Zamanı - ATV 6 SHOW Ana Haber Bülteni - SHOW TV 7 Tozluyaka (Tekrar) - FOX 8 Tarzan Efsanesi (Yerli Sinema) - TRT 1 9 Eltilerin Savası (Türk Sineması) SHOW TV 10 Tozluyaka (Tekrar) - FOX
AB ilk 10 program
1 FOX Ana Haber Bülteni - FOX 2 Recep İvedik 6 (Türk Sineması) - TV8 3 IBI - TRT COCUK 4 Masterchef Türkiye (Tekrar) - TV8 5 Heidi - TRT COCUK 6 Şarkılar Bizi Söyle (Tekrar) - KANAL D 7 Eltilerin Savası (Türk Sineması) SHOW TV 8 Sagun - TRT COCUK 9 Masterchef Türkiye (Tekrar - TV8 10 Tarzan Efsanesi (Yerli Sinema) - TRT 1
20+ABC1 ilk 10 program
1 FOX Ana Haber Bülteni - FOX 2 Recep İvedik 6 (Türk Sineması) - TV8 3 Şarkılar Bizi Söyle (Tekrar) - KANAL D 4 Masterchef Türkiye (Tekrar) - TV8 5 Masterchef Türkiye (Tekrar) - TV8 6 Tozluyaka (Tekrar) - FOX 7 Tarzan Efsanesi (Yerli Sinema) - TRT 1 8 Sevmek Zamanı - ATV 9 Ekonomi Arası - FOX 10 Çalar Saat - FOX