MEDYA
11 Temmuz 2022 - 11:38

Televizyonda en çok ne izleniyor? 10 Temmuz 2022 Pazar Reyting sıralama sonuçları

10 Temmuz 2022 Pazar günü televizyon kanallarında yayınlanan programların ekranlarda ne kadar izlendiği konusundaki liste açıklandı. Haber bültenleri, diziler ve maçların sıralamaları reyting listesinin üst veya alt sıralarında yerlerini aldı. İşte, 10 Temmuz 2022 Pazar Reyting sıralama sonuçları..

MEDYA
11 Temmuz 2022 - 11:38
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Televizyonda en çok ne izleniyor? 10 Temmuz 2022 Pazar Reyting sıralama sonuçları


Televizyon kanallarında hangi programların ne kadar izlendiğine ilgili reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz döneminde TV kanallarında başlayan dizilerin izlenip izlenmediği ilgili rakamlar dizinin kış sezonunda kalıp kalmayacağını belirleyici rakamlar oluyor. Hal böyle olunca da günlük reyting sonuçları yakından takip ediliyor.

10 Temmuz 2022 Pazar Reyting

10 Temmuz 2022 Pazar Reyting sıralama sonuçları



TV kanallarında yayınlanan programların izlenme sayılarını gösteren Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanırken, sıralamada kimin birinci kimin sonuncu olduğu da sorgulanıyor.

10 Temmuz 2022 Pazar Reyting sıralama sonuçlarına göre ise şöyle bir liste hazırlanıyor:

Total ilk 10 program

1) Fenerbahçe / Hull City hazırlık maçı - TV8

2) FOX Ana haber Bülteni - FOX

3) Şekerpare (Türk Sineması) - SHOW TV

4) Süt Kardeşler (Türk Sineması) - SHOW TV

5) PI'nin Yaşamı (Yabancı Sinema) - ATV

6) İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema) - ATV

7) Masterchef Türkiye (Tekrar) - TV8

8) SHOW TV Ana Haber Bülteni - SHOW TV

9) Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar) - KANAL D

10) Gönül Dağı Kurban (Türk Sineması) - TRT 1

AB ilk 10 program

1) Fenerbahçe / Hull City hazırlık maçı - TV8

2) FOX TV Ana Haber Bülteni - FOX

3) Ata Demirer Gazinosu - FOX

4) Masterchef Türkiye (Tekrar) - TV8

5) Süt Kardeşler (Türk Sineması) - SHOW TV

6) Sultan (Türk Sineması) - SHOW TV

7) SHOW TV Ana Haber Bülteni - SHOW TV

8) İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema) - ATV

9) Çalar Saat Hafta Sonu - FOX

10) Şekerpare (Türk Sineması) - SHOW TV

20+ABC1 ilk 10 program

1) Fenerbahçe / Hull City hazırlık maçı - TV8

2) FOX TV Ana Haber Bülteni - FOX

3) Ata Demirer Gazinosu - FOX

4) Masterchef Türkiye (Tekrar) - TV8

5) Süt Kardeşler (Türk Sineması) - SHOW TV

6) Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar) - KANAL D

7) Şekerpare (Türk Sineması) - SHOW TV

8) Gönül Dağı Kurban (Türk Sineması) - TRT 1

9) PI'nin Yaşamı (Yabancı Sinema) - ATV

10) Çalar Saat Hafta Sonu - FOX

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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