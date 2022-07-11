Televizyonda en çok ne izleniyor? 10 Temmuz 2022 Pazar Reyting sıralama sonuçları

Televizyon kanallarında hangi programların ne kadar izlendiğine ilgili reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz döneminde TV kanallarında başlayan dizilerin izlenip izlenmediği ilgili rakamlar dizinin kış sezonunda kalıp kalmayacağını belirleyici rakamlar oluyor. Hal böyle olunca da günlük reyting sonuçları yakından takip ediliyor.
10 Temmuz 2022 Pazar Reyting sıralama sonuçları
TV kanallarında yayınlanan programların izlenme sayılarını gösteren Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanırken, sıralamada kimin birinci kimin sonuncu olduğu da sorgulanıyor. 10 Temmuz 2022 Pazar Reyting sıralama sonuçlarına göre ise şöyle bir liste hazırlanıyor:
Total ilk 10 program
1) Fenerbahçe / Hull City hazırlık maçı - TV8 2) FOX Ana haber
Bülteni - FOX 3) Şekerpare (Türk Sineması) - SHOW TV 4) Süt Kardeşler (Türk Sineması) - SHOW TV 5) PI'nin Yaşamı (Yabancı Sinema) - ATV 6) İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema) - ATV 7) Masterchef Türkiye (Tekrar) - TV8 8) SHOW TV Ana Haber Bülteni - SHOW TV 9) Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar) - KANAL D 10) Gönül Dağı Kurban (Türk Sineması) - TRT 1
AB ilk 10 program
1) Fenerbahçe / Hull City hazırlık maçı - TV8 2) FOX TV Ana Haber Bülteni - FOX 3) Ata Demirer Gazinosu - FOX 4) Masterchef Türkiye (Tekrar) - TV8 5) Süt Kardeşler (Türk Sineması) - SHOW TV 6) Sultan (Türk Sineması) - SHOW TV 7) SHOW TV Ana Haber Bülteni - SHOW TV 8) İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema) - ATV 9) Çalar Saat Hafta Sonu - FOX 10) Şekerpare (Türk Sineması) - SHOW TV
20+ABC1 ilk 10 program
1) Fenerbahçe / Hull City hazırlık maçı - TV8 2) FOX TV Ana Haber Bülteni - FOX 3) Ata Demirer Gazinosu - FOX 4) Masterchef Türkiye (Tekrar) - TV8 5) Süt Kardeşler (Türk Sineması) - SHOW TV 6) Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar) - KANAL D 7) Şekerpare (Türk Sineması) - SHOW TV 8) Gönül Dağı Kurban (Türk Sineması) - TRT 1 9) PI'nin Yaşamı (Yabancı Sinema) - ATV 10) Çalar Saat Hafta Sonu - FOX