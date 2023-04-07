YAŞAM
07 Nisan 2023 - 08:30

Televizyonunda Fox Tv, Flash Tv, Halk Tv ve Tele 1 kanalları açık olanlar dikkat! Flaş duyuru yapıldı

RTÜK'ten dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ederken FOX TV, Flash TV, Halk TV, Tele1 kanallarına cezai yaptırımlar uygulandı. İzleyicilerin dikkatini çeken karar üzerine araştırmalar tüm hızıyla başladı.

YAŞAM
07 Nisan 2023 - 08:30
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Televizyonunda Fox Tv, Flash Tv, Halk Tv ve Tele 1 kanalları açık olanlar dikkat! Flaş duyuru yapıldı
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Kanallar adeta tek tek incelemeye alınırken açıklanana kanallara idari para cezaları uygulandı. Asılsız iddialarla ortalığı karıştırmak üzere yapılan açıklamalar vatandaşı galeyana getirirken bu duruma RTÜK sessiz kalmadı. İşte, kanallara verilen ceza nedenleri...

KANALLARA RTÜK'TEN CEZA

FOX TV ekranlarında sunulan Ana haber Bülteninde sunucunun adeta bir basın mensubu olduğunu unutarak siyasi parti temsilcisi olarak yorumlarda bulunması ve tavırlarından ötürü kanala para cezası uygulandı.



RTÜK kanal cezaları

Flash Haber için ise yakalama kararı olan bir konuğun programa katılarak deprem bölgesi için hükümetin vatandaşları yalnız bıraktığı ve enkaz kaldırma işlemlerinin yapılmadığına dair asılsız iddialar ortaya atmasıyla para cezası verildi.

Halk TV ile Tele1’e ise yayınlarda resmi açıklamaları bir kenara bırakıp gerçek dışı iddialarda bulunulması üzerine idari para cezası yaptırımı uygulandı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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