YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:03

TEM'de alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 1 yaralı

Kavacık TEM Edirne istikametinde alkollü olduğu tespit eden sürücü hızını alamayıp hareket halindeki araca arkadan çarparak durabildi. Alkollü sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:03
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TEM'de alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 1 yaralı


Olay saat 12:30 sularında Kavacık TEM Edirne istikameti Molla Gürani yakınlarında oldu. Edilen bilgiye göre, 34 UE 4828 plakasına sahip araç sahibi Eyüp Yılmaz hareket halinde olan 01 ACG 44 araç plakasına sahip sürücüsü Cengiz Bircan'a hızını alamayıp arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Eyüp Yılmaz kontrolündeki araç yola savruldu. Kazada 01 ACG 44 plakasına sahip sürücü Cengiz Bircan ve arabada bulunan ailesi yara almadan kurtuldu.

Olayın bildirilmesi üzerine olay mahaline polis ekipleri itfaiye ve ambulans yollandı.
Yapılan kontrollerden sonra sürücü Eyüp Yılmaz 170 promil alkollü olduğu bilgisi verildi. Arkadaşı Kerem Adalı ise hafif yaralanarak ambulansa kaldırıldı. Kazadan dolayı yoğun şekilde araç trafiği olurken polis ekipleri tek şeritten trafik akışını sağladı. Olay yerine çekici ve temizleme ekiplerinin gelmesiyle trafik tekrardan açıldı.



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