YAŞAM
21 Kasım 2021 - 09:43
Güncelleme: 21 Kasım 2021 - 10:02

TEM'de facia! Kazada 5 kişi yaralandı

TEM otoyolunda Kocaeli'nin Dilovası mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

YAŞAM
21 Kasım 2021 - 09:43
Güncelleme: 21 Kasım 2021 - 10:02
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TEM'de facia! Kazada 5 kişi yaralandı
TEM otoyolunda gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Muallim Köy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında Selman K. yönetimindeki araç ile İsmet K. idaresindeki Ford marka kamyon çarpıştı.




Gerçekleşen kaza sonucunda 2 si bebek toplam 5 kişi yaralandı. Selman K. yönetimindeki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişilere ilk müdahale olay yerinde yapılırken gerçekleşen kaza sonrasında TEM otoyolunda trafik bir süre kilitlendi.



Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
 
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