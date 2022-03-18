YAŞAM
18 Mart 2022 - 17:06

TEM'de feci kaza! Araçlar birbirine girdi

TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralanırken trafik her iki istikamette trafiğe kapandı.

YAŞAM
18 Mart 2022 - 17:06
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TEM'de feci kaza! Araçlar birbirine girdi
TEM Otoyolunun Düzce kesiminde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre seyir halindeki çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleşen kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.




Araç içerisindeki yaralıların çıkarılması için uğraşan yetkililer uzun uğraşlar neticesinde yaralıları kurtarmayı başardı. Öte yandan kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.




 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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