TEM'de feci kaza! Araçlar birbirine girdi













TEM Otoyolunun Düzce kesiminde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre seyir halindeki çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleşen kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Araç içerisindeki yaralıların çıkarılması için uğraşan yetkililer uzun uğraşlar neticesinde yaralıları kurtarmayı başardı. Öte yandan kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.