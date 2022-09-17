TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı













Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BNT 937 plakasına sahip vip araç süratle geldiği esnada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette hareket halinde olan 34 MF 7208 plakasına sahip otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan vip araç aynı istikamette hareket halinde olan Furkan Karakaya kontrolündeki 34 FEP 797 hafriyat kamyonuna da vurduktan sonra durabildi. Kaza sonrası, vip araç içinde bulunan sürücü ve yanındaki 2 kişi kaçarak olay yerinden uzaklaştı.Kazaya sebep olan lüks araç sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri yaptıkları incelemeler de otomobil içinde ve yanında kimsenin olmadığı gördü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Kazada lüks otomobilin çarptığı 34 MF 7208 plakasına sahip otomobil bariyerlere çarparak durabildi. 9 kişinin bulunduğu otomobil kullanılamaz hale gelirken, kullanılmaz hale gelen otomobil içinde 2 kadın 2 çocuk olmak suretiyle toplam 4 kişi sıkışarak yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar tedavi edilmek için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için TEM Otoyolu Ankara istikametini bir müddet trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattı.