TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Cezaevi aracı viyadükte devrildi!

İstanbul TEM Otoyolu akşam saat 17.15 sıralarında meydana gelen bir kaza nedeniyle trafiği kilitlendi. Bağcılar mevkiindeki Mahmutbey Viyadüğü'nde meydana gelen kazada içerisinde 1 tutuklu mahkum ve 6 askerin bulunduğu cezaevi aracı sürücüsünün bir anda kontrolünden çıkarak devrildi. Viyadükteki bariyerlere çarparak devrilen araç metrelerce yüksekte asılı kaldı ve düşme tehlikesi yaşadı.
Kazayı gören diğer dürücüler, olayı hemen 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdiler. Kısa sürede kaza yerinde olan polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan 6 asker ve 1 tutukluya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulanslara alınan yaralılar daha sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Bariyerlerde asılı olan takılan cezaevi aracı, kaza yerine getirtilen vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden kaldırılırken aracın viyadükten metrelerce aşağı düşmemesi ise olası bir faciayı önlemiş oldu.
Diğer taraftan TEM Otoyolu'nda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, aracın kaldırılması sonrası polis kontrollü olarak trafiğin açılmasını sağladı.
Kazayı gören diğer dürücüler, olayı hemen 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdiler. Kısa sürede kaza yerinde olan polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan 6 asker ve 1 tutukluya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulanslara alınan yaralılar daha sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Bariyerlerde asılı olan takılan cezaevi aracı, kaza yerine getirtilen vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden kaldırılırken aracın viyadükten metrelerce aşağı düşmemesi ise olası bir faciayı önlemiş oldu.
Diğer taraftan TEM Otoyolu'nda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, aracın kaldırılması sonrası polis kontrollü olarak trafiğin açılmasını sağladı.