YAŞAM
31 Mayıs 2022 - 15:47

TEM otoyolunda kaza! Büyük bir felaketten dönüldü

Tem otoyolunda meydana gelen kazada faciadan dönülürken yolcular büyük panik yaşadı.

YAŞAM
31 Mayıs 2022 - 15:47
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TEM otoyolunda kaza! Büyük bir felaketten dönüldü

Tem otoyolu Kocaeli geçişi önünde yaşan kazada edinilen bilgilere göre  gece saatlerinde özel bir firmaya ait olan yolcu otobüsü Karabük’ten İstanbul istikametinde giderken Körfez İlçesine vardığı esnada önünden gitmekte olan tıra  arkasından çarptı.Ağır hasar alan araçta bulunan yolcular neye uğradıklarını şaşırdılar. Kazaya uyku esnasında yakalanan yolcular büyük panik yaşadı.

Çarpmanın şiddetiyle yerlerinden fırlayan yolcularda ufak tefek yaralanmalar meydana geldi.

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken videoyu çeken kişi çok büyük bir Kaza geçirdiklerinin söyleyerek ölümden döndüklerini ifade etti.
Bazı yolcular çarpmanın etkisiyle  hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavileri yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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