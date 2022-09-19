TEM otoyolunda trafik canavarı kamerada

Olay, dün Hadımköy mevkii TEM otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hareket halinde giden iki otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araçlardan biri diğerinin gitmesini önlemek için önüne doğru kırarak hamle yaptı. Sürücünün durmadığını gören şahıs, bu kez de otomobilinin ön kapısını açarak sürmeye devam etti. Araç, bir müddet gittikten sonra emniyet şeridine geçerek dururken diğer otomobil yoluna devam ederek uzaklaştı. Yaşanan o ilginç anlar bir başka aracın içinden mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi.