GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 13:06

TEM otoyolunun ortasında yürüyen yaya, trafiği alt üst etti!

İstanbul TEM otoyolunda trafiğin en yoğun olduğu saatte otoyola çıkan bir yaya yürümeye başladı. Yayaya çarpmamak için manevra yapa araçlar ufak çağlı kazalar yaptı.

GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 13:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TEM otoyolunun ortasında yürüyen yaya, trafiği alt üst etti!


İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü görenleri hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Saat 16.00 sularında Sultanbeyli ilçesindeki TEM Otoyolu'nun Bosna Bulvarı mevkiinde meydana gelen olayda elinde bir poşetle emniyet şeridinde bir süre bekledikten sonra otoyola doğru yürümeye başlayan yaya trafiği alt üst etti.

TEM otoyolunun ortasında yürüyen yaya



TEM Otoyolu'nda trafiğin en yoğun olduğu saatte, yolun ortasından yürüyen yayaya çarpmak istemeyen araçlar manevralar yaparak sağa sola gitmeye başladı.

Sürücüsünün yoldaki yayaya çarpmamak için hamle yaptığı bir araç arkasındaki araca çarparken kaza sonrasında sıradan bir olay gibi araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında yeni düzenleme: Gündüz görevli olmayacaklar!
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında yeni düzenleme: Gündüz görevli olmayacaklar!
Son Haberler
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında yeni düzenleme: Gündüz görevli olmayacaklar!
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında yeni düzenleme: Gündüz görevli...
Zincir marketlerin 'rekabet ihlali' itirazlarına Adalet'ten red cevabı
Zincir marketlerin 'rekabet ihlali' itirazlarına Adalet'ten red cevabı
Emekli maaşları hakkında flaş açıklama! En düşük asgari ücret düzeyi..
Emekli maaşları hakkında flaş açıklama! En düşük asgari ücret...
20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı!
20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı!
Hükümet, 3 milyar bütçe ile 4 milyon vatandaşa doğalgaz desteğine hazır!
Hükümet, 3 milyar bütçe ile 4 milyon vatandaşa doğalgaz desteğine...
Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı! Uymayana yaptırım..
Asistan doktorlara aylık 8 saat nöbet şartı! Uymayana yaptırım.....
İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi!
İkinci el araçların satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı...
Ebru Şahin ve Cedi Osman, mutlu yuvaları için ABD yolcusu!
Ebru Şahin ve Cedi Osman, mutlu yuvaları için ABD yolcusu!
Motorin zammının geri çekilmesi sevinci kısa sürdü: 79 kuruş zam geliyor!
Motorin zammının geri çekilmesi sevinci kısa sürdü: 79 kuruş zam...
Kredi ve kredi kartı borcundan yasal takibe giren kişi sayılarında rekor artış!
Kredi ve kredi kartı borcundan yasal takibe giren kişi sayılarında...
1-7 Ağustos arası Kovid-19 tablosu yayımlandı: Vefat sayısı yükselişte!
1-7 Ağustos arası Kovid-19 tablosu yayımlandı: Vefat sayısı yükselişte!...
Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü petrol tankerine çarptı!
Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü petrol tankerine çarptı!
iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!
iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!
Canan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında resen soruşturma
Canan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında resen...