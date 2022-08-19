TEM otoyolunun ortasında yürüyen yaya, trafiği alt üst etti!













İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü görenleri hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Saat 16.00 sularında Sultanbeyli ilçesindeki TEM Otoyolu'nun Bosna Bulvarı mevkiinde meydana gelen olayda elinde bir poşetle emniyet şeridinde bir süre bekledikten sonra otoyola doğru yürümeye başlayan yaya trafiği alt üst etti.TEM Otoyolu'nda trafiğin en yoğun olduğu saatte, yolun ortasından yürüyen yayaya çarpmak istemeyen araçlar manevralar yaparak sağa sola gitmeye başladı. Sürücüsünün yoldaki yayaya çarpmamak için hamle yaptığı bir araç arkasındaki araca çarparken kaza sonrasında sıradan bir olay gibi araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.