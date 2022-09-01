YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:41

TEMA Vakfı Muğla Ortaca'da Faaliyetlerine Başladı

TEMA Vakfı, Muğla’nın Ortaca İlçesinde de çalışmalarına başlarken, Ortaca İlçe Sorumluluğuna Nurcan Tezer getirildi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:41
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TEMA Vakfı Muğla Ortaca'da Faaliyetlerine Başladı


TEMA Vakfı, Muğla'nın Ortaca İlçesinde de çalışmalarına başlarken, Ortaca İlçe Sorumluluğuna Nurcan Tezer getirildi.



TEMA Vakfı, Muğla'nın Ortaca İlçesinde çalışmaları için harekete geçti. Ortaca İlçe Sorumlusu olarak atanan Nurcan Tezer TEMA Vakfı'nı temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirterek, “Bugün ülke genelinde 1 milyonu aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı'nı ilçemizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilçemizin, başta toprak olmak suretiyle tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. İl Temsilciliği ekibimizi destekleyerek, onlarla birlikte çalışmalarımızı daha güçlü sürdüreceğiz. Bu çerçevede öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her an daha sık gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” dedi.





TEMA Vakfı Muğla Ortaca İlçe Sorumluluğu ekibi, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalışacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmayı hedefliyorlar.

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Haber Editörü
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