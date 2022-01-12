SAĞLIK
12 Ocak 2022 - 23:32

Temaslılar için uygulanan PCR test zorunluluğu kaldırıldı!

Bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda temaslı kişiler için uygulanması zorunlu hale getirilen PCR testinin sadece semptom gösteren kişilere yapılma kararını aldıklarını duyurdu.

SAĞLIK
12 Ocak 2022 - 23:32
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Temaslılar için uygulanan PCR test zorunluluğu kaldırıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başkanlık ettiği 'Koronavirüs Bilim Kurulu' toplantısının hemen ardından basının karşısına geçerek toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararları açıkladı.







Bakan Koca, Türkiye genelinde Omicron varyantının baskın bir virüs haline geldiğini belirterek vaka sayılarının da bu nedenle bir önceki aya oranla 4 kat arttığını söyledi. Yerli Turkovac aşısı hakkında da bilgiler veren Bakan Koca, aşının güvenli olduğunun 5 bin 942 çalışma ile teyit edildiğini ve yerli aşının Sinovac'a göre daha etkili olduğunun tespitinin yapıldığını aktardı.


PCR TEST ZORUNLULUĞUNDA YENİ KARAR!

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu tarafından yapılan son değerlendirmeler sonucunda PCR testinin temaslı kişiler için zorunlu hale alınma kararının kaldırılmasına ve testin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılması yönünde bir karar aldıklarını duyurdu.
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