EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 07:11

Temassız ödeme yapanlara 200 TL hediye! İşbank üzerinden kampanyaya katılın: 200 TL'yi kapın!

İşbank'ın Aralık ayı kampanyalarında alışverişlerini mobil temassız ödeme ile yapanlara 200 TL'ye kadar Maxipuan hediye edileceği duyuruldu. Telefonunuzdan hemen katılarak puanı kazanabilirsiniz.

EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 07:11
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Temassız ödeme yapanlara 200 TL hediye! İşbank üzerinden kampanyaya katılın: 200 TL'yi kapın!


Özel bankaların Aralık ayı kredi kartı kampanyaları başladı. İşbank’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusuna göre mobil temassız ödemelere 200 TL Maxipuan hediye edilecek. Herhangi bir alışverişini mobil temassız ödeme ile yapan müşteriler 200 TL puan kazanacaklar. İşte kampanyaya ilişkin detaylar…

İşbank temassız ödemelere 200 TL hediye ediyor

İşbank’ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; 1 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında İş Bankası kartları ile tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri her mobil ödeme işlemi için yüzde 3, toplam 200 TL’ye varan Maxipuan hediye edilecek.



Yalnızca mobil temassız ödemelerde geçerli olan kampanyadan yararlanmak için ilk alışverişten önce ya da sonra kampanyaya katılmak gerekiyor. kampanyaya katılmak için Maximum Mobil veya İşCep “Kampanyalar” bölümünden ilgili kampanyayı bularak “Katıl” butonuna tıklanması yeterli oluyor. İşCep mobil uygulamasını App Store ya da Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

işbank

Kampanya detaylarına bakıldığında, İş Bankası Maximum ve Maximiles özellikli bireysel kredi kartları, bankamatik kartları ve MaxiPara kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil ediliyor.

Söz konusu ödül Maxipuanlar, 5 Ocak 2023 tarihinde son kullanılan karta yüklenecektir. Bu MaxiPuanların son kullanım tarihi ise 23 Şubat 2023 olarak belirtiliyor. Ayrıca banka tarafından yapılan uyarıda, temassız özellikli İş Bankası kartları ile gerçekleştirilen temassız ödeme işlemlerinin kampanyaya dahil olmadığı vurgulanıyor.

Mobil ödeme işlemlerinin MaxiMum Mobil’den yapılması halinde, bireysel özellikli tüm İş Bankası kredi kartları, Bankamatik Kartları ve MaxiPara Kartlar ile İşCep üzerinden yapılması halinde yalnızca kredi kartı ile gerçekleştirilebiliyor.

İş Bankası mobil temassız ödeme nasıl yapılır?

Mobil temassız ödemeler Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine ve NFC özelliğine sahip olan cep telefonları ile yapılabilmektedir. Telefonunuzun bildirim ve NFC ayarlarının aktif olması gerekiyor ve varsayılan ödeme aracı olarak Maximum Mobil veya İşCep seçili olmalıdır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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