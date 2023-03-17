Temel ihtiyaç sıkıntısına çare olan destek devletin bankasından! Şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla: O miktarda kredi dağıtılacak!

Türkiye'nin devlet bankasından yeni bir kredi kampanyası, acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar için duyuruldu. 6 ay ertelemeli kredi avantajından yararlanabilmek için tek yapmanız gereken nüfus cüzdanınızla birlikte başvuru yapmanız! İşte kredi ayrıntıları..
6 AY ERTELEMELİ KREDİ AVANTAJI DUYURULDU!
Ziraat Bankası tarafından başlatılan Temel İhtiyaç Destek Kredisi adlı kampanya kapsamında acil nakde ihtiyacı olan vatandaşlar için 10 bin TL'ye kadar kredi ödemesi verilecek. 36 ay vade seçeneğiyle kredi taksidinizi 6 ay sonrasında geri ödemeye başlıyorsunuz. Peki kredi başvurusu için hangi koşulları sağlamak gerekiyor? İşte ayrıntılar...
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Ziraat Bankası'nın başlattığı kredi kampanyasından tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilir. Tek yapmanız gereken Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinden başvuru formu doldurmanız. Bunun yanı sıra Nüfus Cüzdanı ve gelir belgesi sunmanız gerekiyor. Acil nakit ihtiyaçlarında Ziraat Bankası, uygun faiz oranıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.