Temizlik ürünlerinde stok yaptıran kampanya başladı! BİM 20 Mart'ta deterjan fiyatlarını yarıya indirecek!







BİM MARKETLERDE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM! 20 MART 2023 TARİHİNE KADAR RAFLARDA!







32’Lİ TUVALET KAĞIDI İNDİRİMDE!

GIDA ÜRÜNLERİNDE DE İNDİRİMLİ FİYATLAR!

Her hafta düzenlediği aktüel ürün kataloglarıyla vatandaşın yoğun ilgisini karşılayan BİM temizlik ürünlerine yaptığı bomba indirimlerle bu hafta da yine olay yaratacak. Detaylar haberimiz de…BİM markette çeşitli temizlik ürünleri müthiş indirimli fiyatlar ile müşterilerine sunuyor. Yumuşatıcı, toz deterjan, tuvalet kağıdı vb. ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. Peki BİM market aktüel kataloğunda hangi ürünlere yer verdi?BİM markette raflar çeşitli temizlik ve gıda ürünleri ile dolup taşacak. Özellikle Persil çamaşır deterjanı, 32'lik tuvalet kağıdı ve daha birçok ürün alışveriş listesinde yer aldı. İndirimli ürün kampanyası 20 Mart 2023 tarihine kadar geçerlidir. BİM aktüel ürün kataloğu burada.Pofu tuvalet kağıdı 32’li Solo ıslak havlu Pofu kağıt havlu 12’li Yumoş çamaşır yumuşatıcısı Persil toz deterjan 6.5 kg Cilit Bang pas kireç-yağ sökücü çeşitleri Soft cepli sunum peçete Fairy bulaşık makinesi tableti 85’li Güldal çamaşır suyu Güleç Aspirinn genel temizlik sıvısı Calgon kireç önleyici Macromax renkli sünger 10’lu Silver büyük boy süper emici mikrofiber bez Tepe diş fırçası Wellnax desenli WC blok çeşitleri Mr. Green XL Güderi Temizlik bezi Bebem Natural bebek bezi çeşitleriPınar 3x180 g labne Pınar tam yağlı tost peyniri Pınar %18 yağlı krema Kido çilekli süt Kido kakaolu süt Pınar tereyağı Pınar %3 yağlı süt Pınar çocuk devam sütü İçim az yağlı yoğurt Pınar yağlı süt Eker tombul ayran Eker çokokaymak Eker efsane yoğurt Teksüt yarım yağlı dilimli tost peyniri İçim orman meyveli kefir İçim ayran 1 litre Teksüt tam yağlı taze kaşar Gürsüt yarım yağlı tost peyniriJumbı demlik poşet siyah çay Cem kırma yeşil zeytin Marmarabirlik siyah zeytin Türkiye Kalkınma Vakfı süzme çiçek balı SuperFresh ton balığı Kaanlar az yağlı beyaz peynir Tat taze fasulye Tat domates rendesi 685 g Tat domates salçası 1500 g Tat bamya Tat tatlı biber salçası 1450 g Tat türlü 660 g Doritos Taco mısır cipsi