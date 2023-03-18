Aktüel
18 Mart 2023 - 17:00

Temizlik ürünlerinde stok yaptıran kampanya başladı! BİM 20 Mart'ta deterjan fiyatlarını yarıya indirecek!

Evalışverişini uygun fiyata yapmak isteyenlerin ilk alışveriş listesinde yer alan BİM yeni aktüel kataloğunu yayınladı. İşte detaylar…

Aktüel
18 Mart 2023 - 17:00
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Temizlik ürünlerinde stok yaptıran kampanya başladı! BİM 20 Mart'ta deterjan fiyatlarını yarıya indirecek!


Her hafta düzenlediği aktüel ürün kataloglarıyla vatandaşın yoğun ilgisini karşılayan BİM temizlik ürünlerine yaptığı bomba indirimlerle bu hafta da yine olay yaratacak. Detaylar haberimiz de…

BİM MARKETLERDE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM! 20 MART 2023 TARİHİNE KADAR RAFLARDA!

BİM markette çeşitli temizlik ürünleri müthiş indirimli fiyatlar ile müşterilerine sunuyor. Yumuşatıcı, toz deterjan, tuvalet kağıdı vb. ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. Peki BİM market aktüel kataloğunda hangi ürünlere yer verdi?



BİM markette raflar çeşitli temizlik ve gıda ürünleri ile dolup taşacak. Özellikle Persil çamaşır deterjanı, 32'lik tuvalet kağıdı ve daha birçok ürün alışveriş listesinde yer aldı. İndirimli ürün kampanyası 20 Mart 2023 tarihine kadar geçerlidir. BİM aktüel ürün kataloğu burada.

32’Lİ TUVALET KAĞIDI İNDİRİMDE!

Pofu tuvalet kağıdı 32’li

Solo ıslak havlu

Pofu kağıt havlu 12’li

Yumoş çamaşır yumuşatıcısı

Persil toz deterjan 6.5 kg

Cilit Bang pas kireç-yağ sökücü çeşitleri

Soft cepli sunum peçete

Fairy bulaşık makinesi tableti 85’li

Güldal çamaşır suyu

Güleç Aspirinn genel temizlik sıvısı

Calgon kireç önleyici

Macromax renkli sünger 10’lu

Silver büyük boy süper emici mikrofiber bez

Tepe diş fırçası

Wellnax desenli WC blok çeşitleri

Mr. Green XL Güderi Temizlik bezi

Bebem Natural bebek bezi çeşitleri

MARKET

GIDA ÜRÜNLERİNDE DE İNDİRİMLİ FİYATLAR!

Pınar 3x180 g labne

Pınar tam yağlı tost peyniri

Pınar %18 yağlı krema

Kido çilekli süt

Kido kakaolu süt

Pınar tereyağı

Pınar %3 yağlı süt

Pınar çocuk devam sütü

İçim az yağlı yoğurt

Pınar yağlı süt

Eker tombul ayran

Eker çokokaymak

Eker efsane yoğurt

Teksüt yarım yağlı dilimli tost peyniri

İçim orman meyveli kefir

İçim ayran 1 litre

Teksüt tam yağlı taze kaşar

Gürsüt yarım yağlı tost peyniri

MARKET

Jumbı demlik poşet siyah çay

Cem kırma yeşil zeytin

Marmarabirlik siyah zeytin

Türkiye Kalkınma Vakfı süzme çiçek balı

SuperFresh ton balığı

Kaanlar az yağlı beyaz peynir

Tat taze fasulye

Tat domates rendesi 685 g

Tat domates salçası 1500 g

Tat bamya

Tat tatlı biber salçası 1450 g

Tat türlü 660 g

Doritos Taco mısır cipsi

MARKET

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