Temmuz 2022 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerlik ücretine yeni zam!













Güncel bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Enflasyon oranlarında her geçen gün artış yaşanması ve memurların maaşlarına uygulanacak zammın netlik kazanmasının ardından bedelli askerlik ücretleri de gündeme geldi. Güncel bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olduğu internette en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Vatandaşlar bedelli askerlik ücretinin son halini merak etmeye başladı. Memur maaşlarına endeksli bir şekilde hareket eden bedelli askerlik ücretleri yılda iki defa değişmektedir. Yılın ilk yarısında geçerli olan bedelli askerlik ücretleri, memur maaşlarına yapılacak olan zamla birlikte artıyordu. Memur maaşlarına yapılacak zammın belli olmasının ardından bedelli askerlik ücretlerine de zam yapıldı.TÜİK’in enflasyon oranlarını açıklamasının ardından birçok kaleme zam yapıldı. Bu zamlardan biri olan bedelli askerlik ücreti de yaklaşık olarak 80 bin TL olarak belirlendi. Güncel bedelli askerlik ücretinin 80 bin liraya kadar gelmesine sosyal medya üzerinden pek çok kişi tepki gösterdi. 2022 yılının ilk altı ayında bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklanmıştı. 2022 yılının ilk altı ayında bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 liraydı.