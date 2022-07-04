Enflasyon oranlarında her geçen gün artış yaşanması ve memurların maaşlarına uygulanacak zammın netlik kazanmasının ardından bedelli askerlik ücretleri de gündeme geldi. Güncel bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olduğu internette en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Vatandaşlar bedelli askerlik ücretinin son halini merak etmeye başladı. Memur maaşlarına endeksli bir şekilde hareket eden bedelli askerlik ücretleri yılda iki defa değişmektedir. Yılın ilk yarısında geçerli olan bedelli askerlik ücretleri, memur maaşlarına yapılacak olan zamla birlikte artıyordu. Memur maaşlarına yapılacak zammın belli olmasının ardından bedelli askerlik ücretlerine de zam yapıldı.
EKONOMİ
04 Temmuz 2022 - 16:20
Temmuz 2022 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerlik ücretine yeni zam!
Temmuz'da memurların maaşlarına uygulanacak zammın netlik kazanmasının ardından güncel bedelli askerlik ücretleri de açıklandı. Vatandaşlar internetten yeni bedelli askerlik fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, güncel bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte yanıtı…
EKONOMİ
04 Temmuz 2022 - 16:20