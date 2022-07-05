EKONOMİ
05 Temmuz 2022 - 23:26

Temmuz 2022 Öğretmen, polis, hemşire, imam memur maaşları kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşlarına yapılması planlanan zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından belirlendi. Haziran ayı enflasyonun rakamları aynı zamanda 6 aylık enflasyon farkını da ortaya çıkardı. Peki, Temmuz 2022 Öğretmen, polis, hemşire, imam memur maaşları kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte, son günlerin en çok yanıtı araştırılan sorunun detaylı yanıtı..

EKONOMİ
05 Temmuz 2022 - 23:26
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Temmuz 2022 Öğretmen, polis, hemşire, imam memur maaşları kaç TL oldu, ne zaman yatacak?


Son zamanlarda kamuoyunun gündemi memur ve emeklilere yapılacak zam oranı ile meşguldü. Milyonlarca memur ve emekli, alacakları zam oranıyla ilgili Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekledi.

Geçtiğimiz gün TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Bu kapsamda memur ve emeklilerin alacakları zam oranı da netleşmiş oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise öğretmen, polis, hemşire, imam memur ve doktor maaşlarının ne kadar artış yaşadığı araştırılmaya başlandı. İşte, memur maaşları artışı ile ilgili son güncel gelişmeler..



Temmuz 2022 Öğretmen, polis, hemşire, imam memur maaşları kaç TL oldu, ne zaman yatacak

Temmuz 2022 Öğretmen, polis, hemşire, imam memur maaşları kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklarken Haziran 2022 dönemi için aylık yüzde 4.95 yıllık ise yüzde 78.6 oranlarını duyurdu.

Bu rakamların netleşmesi ile birlikte en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL'den 8 bin 984 TL’ye yükselirken en düşük emekli memur maaşı ise 4 bin 289 TL'den 6 bin TL'nin üstüne çıkmış oldu.

Zamlı memur maaş listesi

Genel Müdür 1/4 - 21330-30256 TL

Şube Müdürü (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL

Memur (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL

Öğretmen 1/4 - 8668-12295 TL

Kaymakam 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL

Başkomiser 3/1 - 11162-15833 TL

Polis Memuru 8/1 - 9706-13767 TL

Uz. Doktor 1/4 - 13312-15288 TL

Hemşire (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL

Mühendis 1/4 - 11440-16227 TL

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL

Profesör 1/4 - 18369-26056 TL

Araştırma Görevlisi 7/1 - 10809-15332 TL

Vaiz 1/4 - 9003-12770 TL

Avukat 1/4 - 10934-15509 TL

Yeni zamlı maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; temmuz ayı zamlı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağını bildirdi. Erdoğan açıklamalarında ayrıca, yaşlı ve engelli bireylere verilen bakım maaşlarının da milli programa dönüştürüldüğünü ve söz konusu kapsamda olan vatandaşlara ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Maaş ödemeleri ise yine bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerinin ellerine ulaştırılacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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