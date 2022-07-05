Son zamanlarda kamuoyunun gündemi memur ve emeklilere yapılacak zam oranı ile meşguldü. Milyonlarca memur ve emekli, alacakları zam oranıyla ilgili Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekledi. Geçtiğimiz gün TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Bu kapsamda memur ve emeklilerin alacakları zam oranı da netleşmiş oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise öğretmen, polis, hemşire, imam memur ve doktor maaşlarının ne kadar artış yaşadığı araştırılmaya başlandı. İşte, memur maaşları artışı ile ilgili son güncel gelişmeler..
EKONOMİ
05 Temmuz 2022 - 23:26
Temmuz 2022 Öğretmen, polis, hemşire, imam memur maaşları kaç TL oldu, ne zaman yatacak?
Memur ve emekli maaşlarına yapılması planlanan zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından belirlendi. Haziran ayı enflasyonun rakamları aynı zamanda 6 aylık enflasyon farkını da ortaya çıkardı. Peki, Temmuz 2022 Öğretmen, polis, hemşire, imam memur maaşları kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte, son günlerin en çok yanıtı araştırılan sorunun detaylı yanıtı..
EKONOMİ
05 Temmuz 2022 - 23:26