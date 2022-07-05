











Temmuz 2022 Öğretmen, polis, hemşire, imam memur maaşları kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Zamlı memur maaş listesi

Yeni zamlı maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Son zamanlarda kamuoyunun gündemi memur ve emeklilere yapılacak zam oranı ile meşguldü. Milyonlarca memur ve emekli, alacakları zam oranıyla ilgili Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekledi. Geçtiğimiz gün TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Bu kapsamda memur ve emeklilerin alacakları zam oranı da netleşmiş oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise öğretmen, polis, hemşire, imam memur ve doktor maaşlarının ne kadar artış yaşadığı araştırılmaya başlandı. İşte, memur maaşları artışı ile ilgili son güncel gelişmeler..Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklarken Haziran 2022 dönemi için aylık yüzde 4.95 yıllık ise yüzde 78.6 oranlarını duyurdu. Bu rakamların netleşmesi ile birlikte en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL'den 8 bin 984 TL’ye yükselirken en düşük emekli memur maaşı ise 4 bin 289 TL'den 6 bin TL'nin üstüne çıkmış oldu.Genel Müdür 1/4 - 21330-30256 TL Şube Müdürü (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL Memur (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL Öğretmen 1/4 - 8668-12295 TL Kaymakam 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL Başkomiser 3/1 - 11162-15833 TL Polis Memuru 8/1 - 9706-13767 TL Uz. Doktor 1/4 - 13312-15288 TL Hemşire (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL Mühendis 1/4 - 11440-16227 TL Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL Profesör 1/4 - 18369-26056 TL Araştırma Görevlisi 7/1 - 10809-15332 TL Vaiz 1/4 - 9003-12770 TL Avukat 1/4 - 10934-15509 TLGeçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; temmuz ayı zamlı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağını bildirdi. Erdoğan açıklamalarında ayrıca, yaşlı ve engelli bireylere verilen bakım maaşlarının da milli programa dönüştürüldüğünü ve söz konusu kapsamda olan vatandaşlara ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Maaş ödemeleri ise yine bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerinin ellerine ulaştırılacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.