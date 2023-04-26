Temmuz ayında asgari ücrete yüklü artış! 8 bin 506 liradan 10 bin 328 liraya çıkıyor: Sosyal yardım oranı yüzde 30..

Temmuz ayında memur ve emekli sayısı artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda asgari ücret artışına işaret ederken, "2023'te asgari ücret ne zaman artırılacak ve ne kadar olacak? şeklinde sorular sorulup yanıtları araştırılmaya başlandı. Tapılan bazı açıklamalarda Temmuz ayında asgari ücretin brüt 10.008 TL, net 8.506 TL olarak belirlenmesiyle çok kesin bir sinyal verilmiş oldu.
ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
Emekli ve memur büyümesini etkileyen altı aylık enflasyon, Temmuz ayında asgari ücret zammını da etkileyecek. Bu kapsamda, altı aylık enflasyon oranı hesaplaması, Nisan ayında merkez bankası tarafından piyasa katılımcılarına yönelik yapılan ankete dayalı olarak belirlenmiştir. Ekonomistler bunu yüzde 21 olarak tahmin ediyor.
TEMMUZ 2023 ZAM ORANI HESAPLARI
Hesaplaması yapılan ilk 6 ay enflasyon verileri oranı: Yüzde 21,43 6 aylık SGK
ve Bağ Kur emekliliği artışı: Yüzde 21,43 Ocak 2023 memurların toplu sözleşmelerde maaş zammı: Yüzde 8 Temmuz 2023 memurların toplu sözleşmelerde maaş zammı: Yüzde 6 Altı aylık resmi enflasyon farkı: Yüzde 13,43 Altı aylık memur ve memur emeklilerinin zammı: Yüzde 19,43
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI HESABI
Merkez bankası tarafından açıklanan enflasyon tahminlerine göre asgari ücret 8 bin 506 lira oldu ancak yüzde 21,43 artarak 10 bin 328 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak asgari ücretin üstüne enflasyona ek sosyal katkı payı da bekleniyor. Yüzde 30'a çıkması beklenen yeni asgari ücret bu hesapta 11 bin 57 liraya çıkabilir.
7.1 MİLYON KİŞİYİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önerisiyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun her an toplanarak yeni bir asgari ücret belirleyebilir. Bu yıllık veya aylık olabilir. Haziran ayındaki enflasyon oranında asgari ücrete ek olarak memur ve emekli vatandaşlara yapılacak zam oranı netleşiyor. Türkiye'de yaklaşık 27 milyon kayıtlı işçi var. Tüm sigortalıların yüzde 41'i, 7.013.000'i asgari ücretle çalışıyorlar. Asgari ücretin yükseltilmesi dolaylı olarak tüm vatandaşları etkiler.
"Özel sektör çalışanlarının maaşlarına da zam yapılacak"
Birçok şirket çalışanlarını enflasyondan korumak istiyor ve geçen yılki zamdan sonra asgari ücreti artırdı. Bu yıl asgari ücretin sıfırlanmasının ardından özel sektördeki genel maaş düzeylerinin artması bekleniyor. Önce asgari ücret düzeyinde maaş alanlar daha yüksek maaş alacak, ardından daha yüksek maaş seviyesinde maaş alanlar da daha yüksek maaş alacak. Öte yandan asgari ücretin vergiden muaf olması ve asgari ücretin üzerinde kazananların bu muafiyetten faydalanması işletmeler için büyük bir destek.