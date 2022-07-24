EKONOMİ
24 Temmuz 2022 - 16:16

Temmuz zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ödeme tarihi belli oldu!

Milyonlarca emekli vatandaşın emekli maaşlarının ve Temmuz ayı zammını içeren maaş farklarının ödeme tarihleri belirlendi. 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 40'!dan fazla zam alan emekliler emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceği ile ilgili sorularının yanıtları da bu sayede belli oldu.

EKONOMİ
24 Temmuz 2022 - 16:16
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Temmuz zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ödeme tarihi belli oldu!


Milyonlarca emekli günlerce Haziran ayı enflasyon rakamlarını yakından takip etti. TÜİK ise yaptığı değerlendirmeler ışığında Haziran ayı enflasyonunu yüzde 4,98 şeklinde hesapladı. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olarak ortaya çıkarken söz konusu rakam memurlar emeklileri için yüzde 41,69 olarak belirlendi.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası maaşları yeniden hesaplanan emekliler Temmuz ayının bitmesine az bir zaman kala emekli maaş farklarının ne zaman yatacağını merak etmeye başladılar.



Temmuz zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ödeme tarihi belli oldu

Emekli maaşları ve maaş farkları ödeme tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürülüğe giren yeni düzenlemede en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlenirken 2021 yılı Aralık ayı dikkate alınmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı için yapılan zammın yüzde 133 olduğu anlaşıldı. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lı vatandaşların emekli maaşları bu sayede 3.292 liradan 4.703 liraya çıkarken Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alan vatandaşların maaşları da yüzde 42,35 oranında arttı.

Temmuz zammının hemen ardından yeni zamlı memur maaş ödemeleri Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz tarihinde hesaplara aktarılırken BAĞ-KUR emeklileri için ödemeler aşağıdaki sıralama çerçevesinde olacağı belirtildi.

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK emeklilerinin maaş ödemeleri ise şöyle olacak;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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