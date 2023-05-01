Temmuz zammında çifte hesap ayyuka çıktı! Evde bakım maaşı alanlara iki müjde birden var!







MEMUR ZAMMINA ORANLA ARTACAK







ŞARTLAR ELVERİRSE 5 BİN TL'YE YÜKSELECEK









Yaşlılar ve engelliler için sağlanan destekler genişletiliyor. İlerleyen dönemlerde, iş hayatında aktif olmak isteyen yaşlılara esnek çalışma koşulları sunulacak. Evde bakım hizmeti alanlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilip, gerekli malzemelerin temininde destek sağlanacak. Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilerek, evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıların bakımını üstlenen kişiler kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. İşte haberin tüm ayrıntıları...Evde bakım yardımı alan vatandaşların tutarları Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak artırılacak. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 6 olacak ve enflasyon farkı da hesaplanacak. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleştiğinden memurların Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44 olacak. Ancak merkez bankasının TÜFE tahmini yüzde 21.43 olduğundan memurların zammının yüzde 19.18'e çıkması bekleniyor. Refah payı eklenmesi de söz konusu olabilir. Evde bakım yardımı alan vatandaşların sayısı ortalama 560 bin kişi ve aylık tutarları şu an için 4 bin 336 lira 80 kuruş.Evde bakım yardımı alan 560 bin vatandaşın yardım tutarı, Temmuz'da yapılacak memur maaş zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak artacak. Yardımdan yararlanmak için, kişinin sağlık kurulu raporunda ağır engelli olduğu belirtilmeli ve hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 2'sinden az olmalı. Yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu olan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta ya da yaşlı kişilere evde bakım yardımı ödeniyor. Ancak herkesin ihtiyacı ve koşulları farklı olduğu için, bu yardım herkes için uygun olmayabilir.Evde bakım yardımı, Türkiye'de yaklaşık 560 bin vatandaşa veriliyor ve aylık 4.336,80 TL ödeniyor. Bu tutarın önümüzdeki dönemde artırılacağı açıklandı ve artış, memur maaş katsayısındaki değişime göre belirlenecek. Temmuz ayında, memur maaşlarına toplu sözleşme kapsamında %6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkı, ilk 6 ayda enflasyon oranının %8'inin üzerinde olması halinde hesaplanacak. Evde bakım desteğinden yararlanmak için, sağlık kurulu raporunda ağır engelli kısmında "Evet" yazan bir ibare bulunması, engelli bireyin bakıma muhtaç olduğunun heyet raporu ile tespit edilmesi ve hane gelirinin belli bir düzeyin altında olması gerekiyor. Ailelerin toplam gelirleri belirli rakamların altında olmalıdır. İşte o rakamlar: 2 kişilik aile: 11.342,40 Türk Lirası3 kişilik aile: 17.013,60 Türk Lirası 4 kişilik aile: 22.684,80 Türk Lirası 5 kişilik aile: 28.356 Türk Lirası