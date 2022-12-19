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19 Aralık 2022 - 20:24

Temsilcilerimiz Avrupa sahnesinde parkeye çıkıyor. İşte haftanın programı...

Erkekler basketbolunda bu sezon dört farklı kupada on takım ile Avrupa'da temsil ediliyoruz. Takımlarımızın bu hafta oynayacağı maçlar haberin detayında.

SPOR
19 Aralık 2022 - 20:24
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Temsilcilerimiz Avrupa sahnesinde parkeye çıkıyor. İşte haftanın programı...


Salı günü önce Darüşşafaka sahneye çıkacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'i ağırlayacak. Yeşil Siyahlı ekip, maç öncesinde geçen sezon takım kaptanlığı yapan ve sezon sonunda emekliye ayrılan Sinan Güler adına tören düzenleyecek. 2019 yazında Fenerbahçe Beko'dan ayrılan milli oyuncu, Darüşşafaka'nın yolunu tutmuş ve kariyerinin son 3 sezonunda Daçka forması terletmişti. 

 



Salı günü parkeye çıkacak diğer iki temsilcimiz ise Galatasaray NEF ve Frutti Extra Bursapsor. Galatasaray NEF, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında Legia Varşova'nın konuğu olacak. Bursaspor ise Germani Brescia deplasmanında sahaya çıkacak. 

 

Çarşamba günü ise parkede beş takımımız yer alacak. FIBA BCL'de mücadele eden Tofaş, UCAM Murcia'yı ağırlayacak; Bahçeşehir Koleji ise Igokea deplasmanına gidecek. EuroCup'ta yoluna doludizgin devam eden Ankara ekibi Türk Telekom ise Buducnost VOLI'nin konuğu olacak. Bu sezon FIBA Europe Cup'taki tek temsilcimiz Gaziantep Basketbol ise Den Bosch ile karşı karşıya gelecek.

 

Perşembe ve cuma günleri ise EuroLeague takımlarımız parkede olacak. Fenerbahçe Beko, evinde Partizan'ı ağırlayacak; Anadolu Efes'in konuğu ise Panathinaikos.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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