Ten Hag beni prove etti!













Arsenal Şampiyon Olsa Mutlu Olurum

Cristiano Ronaldo, geçen ay Tottenham karşısında oyuna girmeyi reddetmesi ve bitiş düdüğünden önce Old Trafford'u terk etmesinin ardında Manchester United menajeri Erik ten Hag tarafından yapılan provakasyonun olduğunu ve bunu hissettiğini söyledi. Ronaldo, Ten Hag'ın kendisine "hak ettiği" şekilde "saygı göstermediğine" inandığını, Ekim ayında Tottenham karşısındaki davranışından dolayı "pişmanlık" duyduğunu ancak aldığı cezanın çok ağır olduğunu düşündüğünü söyledi.TalkTV'de Piers Morgan'la yaptığı bomba gibi röportajın son bölümünde Ronaldo, bu yaz Suudi Arabistan'da oynamak için 350 milyon avroluk (305 milyon sterlin) bir teklifi reddettiğini açıkladı ve United'dan ayrılmak için "birçok teklif" aldığını iddia etti.37 yaşındaki oyuncu 40 yaşına kadar futbol kariyerine devam etmeyi planladığını ancak Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra hangi kulübü temsil edeceğini bilmediğini belirtirken, United'dan ayrılacağını ima ederek kariyerinde "yeni bir sayfa açmanın muhtemelen iyi olacağını" söyledi.Ronaldo United dışında , Arsenal'in Premier Lig'i kazanması halinde "mutlu" olacağını söyledi. Arsenal şu anda Manchester City'nin beş puan önünde zirvede yer alıyor. Manchester United cephesi öğrenildiği kadarıyla, henüz bir kısmı yayınlanan röportajın tamamını görene kadar Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili bir karar vermeyecek ve durumla ilgili sakinliğini koruyacak.