SPOR
27 Aralık 2022 - 22:25

Tenisçiler ve Covid aşılarının yıldızı bir türlü barışmadı. Bu seferki skandalın başaktörü Camila Giorgi

Tenis neredeyse temasın olmadığı ve virüs döneminde en rahat hayatını sürdürebilecek spor dalıydı. Ancak kurallarını net koydu. Kimseye tolerans gösterilmedi, yıldızlara ayrıcalık tanınmadı. Bu da birçok sporcunun turnuvalara vize alamamasıyla sonuçlandı. Fakat bazı isimler, kuralları çiğnemek için kendince yollar üretmişti bile.

SPOR
27 Aralık 2022 - 22:25
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Tenisçiler ve Covid aşılarının yıldızı bir türlü barışmadı. Bu seferki skandalın başaktörü Camila Giorgi


Tenis neredeyse temasın olmadığı ve virüs döneminde en rahat hayatını sürdürebilecek spor dalıydı. Ancak kurallarını net koydu. Kimseye tolerans gösterilmedi, yıldızlara ayrıcalık tanınmadı. Bu da birçok sporcunun turnuvalara vize alamamasıyla sonuçlandı. Fakat bazı isimler, kuralları çiğnemek için kendince yollar üretmişti bile.

Son günlerde basında dolaşan haberlere göre İtalyan tenisçi Camila Giorgi sahte aşı sertifikası alma suçlamasıyla soruşturma altına alındı. La Repubblica'nın yazılı haberde kadın tenisçi Giorgi, aşı fikrine karşı çıkan ve çok sayıda sahte sertifika sağlayan bir doktordan aşı olmadan sahte aşı sertifikası almakla suçlanıyor. 



Geçen sezon Camila Giorgi takvim yılının sadece ilk iki Grand Slam'ine katılmıştı. Avustralya Açık'ta üçüncü turda elenen İtalyan sporcu, kariyerinin en iyi derecesine elde etmişti Avustralya topraklarında.

Daha sonra Roland-Garros'ta ise dördüncü turda Aryna Sabelenka'ya elenen Giorgi, Wimbledon ve Amerika Açık'ta kortta olmamıştı. Geçen sene Avustralya'daki kuralların ne kadar katı olduğu herkesin hafızasındadır. Novak Djokovic, Avustralya'ya ayak basmış ama sonrasında pılını pırtını toplayıp ülkesine geri dönmüştü. Maça bile çıkamamıştı.

Hatta Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Djokovic için şu sözleri sarf etmişti: “Bay Djokovic'in vizesi iptal edildi. Kural kuraldır ve hiç kimse bu kuralların üzerinde değildir. Özellikle de sınırlarımız söz konusu olduğunda. Güçlü sınır politikalarımız, bizim için kritik öneme sahip. Teyakkuzda kalmaya devam ediyoruz.”

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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