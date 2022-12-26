Teniste 2022 yılının en çok kazanan kadın tenisçileri listesi açıklandı. Zirvedeki isim Naomi Osaka

Teniste 2022 yılının en çok kazanan kadın tenisçileri listesi açıklandı.













2023 yılına girmemize ramak kaldı. 2022'nin son listeleri açıklanıyor. Son olarak 2022 takvim yılında en çok kazanan kadın tenisçiler açıklandı. Zirvenin sahibi Naomi Osaka, arkasında ise yaşayan efsane Serena Williams var.1-) Naomi Osaka, $51M2-) Serena Williams, $41.3M 3-) Eileen Gu, $20.1M 4-) Emma Raducanu, $18.7M 5-) Iga Świątek, $14.9M 6-) Venus Williams, $12M 7-) Coco Gauff, $11M 8-) Simone Biles, $10M 9-) Jessica Pegula, $7.6M 10-) Minjee Lee, $7.3M Naomi Osaka, Eylül 2018 yılında Amerika Açık performansıyla hayatımıza giriş yaptı. Finalde, Amerika seyircisi önünde Amerika tenis efsanesi Serena Williams'ı bozgunu uğrattı. Ardından utangaç tavırlarıyla herkesin kalbinde taht kurdu. Yıllar içinde her kadın tenisçi gibi istikrarı sorgulansa da zirvede kalmaya çalıştı, Grand Slam koleksiyonuna yeni parçalar ekledi. 2021 yılında ise mental sorunlar, Osaka'nın en büyük düşmanı oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda meşaleyi yakacak isim kendisiydi. Bu, önemli bir apoletti. Olimpiyat Oyunları'nda baskı iyice artmıştı ve o bu baskıyı kaldıramadı. Turnuvaya veda etti. Ardından ne mi oldu... Tenise ara verdiğini açıkladı. 2022'de tekrardan tenise dönen Osaka, bu yıl en çok kazanan kadın tenisçi oldu. Kariyerinizin ilk Grand Slam'i veya ilk olmasa bile Amerika'da bir Grand Slam kazanmanız hayatınız değiştirebilir. Osaka'dan sonra bunun en güçlü örneği ise Emma Raducanu. Başarısız geçen kort yılının aksine kamera önünde kusursuza yakın bir sene geçirdi. Reklam projelerine yetişmedik bile ve listede kendisine 4. sırada yer buldu.