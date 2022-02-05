YAŞAM
05 Şubat 2022 - 11:25

Teoman'ın da bulunduğu Bebek'teki kafeye silahlı saldırı!

Bebek'te bulunan bir kafeye dün akşam saatlerinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirilirken, saldırının gerçekleştiği anlarda içerde ünlü sanatçı Teoman'ın da bulunduğu öğrenildi.

YAŞAM
05 Şubat 2022 - 11:25
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Teoman'ın da bulunduğu Bebek'teki kafeye silahlı saldırı!
Beşiktaş'ın Bebek semtinde bulunan lüks bir mekana akşam saat 01.30 sıralarında bir saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken mekanda ünlü sanatçı Teoman'ın da olduğu bildirildi.




Olay, Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesinde bulunan lüks bir kafede meydana geldi. İddialara göre henüz kimlikleri belli olmayan kişi veya kişiler kafeye giriş yapmak istediler. Kapıda bulunan görevliler ise şahıs veya şahısları içeri almayınca kapıda küçük bir arbede yaşandı.





İçeri alınamamalarına öfkelenen kişi veya kişiler, daha sonra caddeye çıkarak kafeyi kurşun yağmuruna tuttular. Gerçekleştirilen silahlı saldırıda silahtan çıkan kurşunlar mekan yanında çiçek satan 1 kişi ile kafede çalışan 2kişiye isabet etti. Saldırganlar hızlıca olay yerinden ayrılırken yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kafenin etrafında  geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini olay yerine yaptıktan sonra ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar.

OLAY YERİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kafenin etrafına güvenlik şeridi çeken polisler olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte uzun süre delil araştırma çalışması gerçekleştirdi. Olay yerinde bulunan çok sayıdaki boş kovanlar incelenmesi için polis merkezine götürülürken saldırgan veya saldırganların silahından çıkan kurşunlardan birinin yol kenarında park halinde duran lüks bir otomobile de isabet ettiği anlaşıldı. 


Hastanede tedavi altına alınan yaralıları sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırının olduğu saatlerde içerde ünlü sanatçı Teoman'ın da olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında Teoman'ın arabasına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülürken, ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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