YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:17

Tepebaşı Işçilerine Yüzde 50 Ücret Zammı - Eskişehir

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tepebaşı Işçilerine Yüzde 50 Ücret Zammı - Eskişehir



Emekçilerin haklarında iyileştirmeler yapmaya devam etmekte olan Tepebaşı belediyesi bu çerçevede, Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi ek protokolü ile daimi işçilerin günlük ücretlerinde yüzde 50'lik artışa gitti. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Belediye-İş Şube Başkanı Kemal Azak, belediye başkan yardımcıları, sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı.




“Gönül istiyor daha sık imkân verelim”


Törende bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Bugün bir toplu sözleşme için bir aradayız. Güzel bir sözleşme, gönül daha çok vermek istiyor elbette. Ancak ülke öyle bir noktaya geldi ki yoksulluk sınırı 22 bin lira. Türkiye'de kaç bin kişi 22 bin TL aylık alıyor? Bugün sözleşme ile 15 bin TL de para versen yine yeterli değil çünkü yarın ne olacağı ne ile karşılaşacağımız belli değil. Yarının hiçbir garantisi yok. Biz 20-22 yıldır beraberiz, daimi işçilerimizin arasında 1999 yılından beri bir arada olduklarımız var. Biz bu belediyenin hem patronu hem çalışanıyız. Başkanından müdürüne, başkan yardımcısına kadar eğer böyle bir ortak düşünce oluşmuşsa, burada bir sıkıntı yok demektir. Gönül istiyor daha çok imkân verelim, çalışanlarımız daha rahat yaşasın ve işe gelirken mutlu olsunlar, iş barışı olsun. Bu yapılanlar tamamen işçimizin, çalışanımızın güvencesidir. Bu şehirde beraber yaşıyoruz. Sizin yüzünüz gülerse, bizim de yüzümüz güler. Bugüne kadar hiçbir çalışanımızı üzmeden bu noktaya kadar geldik, daha sonra da böyle olacak. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Daha sonra işçilerin günlük çıplak ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasını kapsayan ve 15.07.2022 ile 14.01.2023 arası 6 aylık dönemi kapsayan ek protokol metni, işçilerin alkışları eşliğinde imza altına alındı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...