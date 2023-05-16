Tepkiler gözardı edilmedi! YSK tarafından 5 ülkede oy verme süreci uzatıldı..













Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ABD, Kanada ve Avustralya'nın yanı sıra İrlanda ve Birleşik Krallık'ta 20-24 Mayıs tarihlerinde oy kullanma süresinin uzatılmasına karar verdi. Adaylar seçime hazırlanırken CHP'den itirazla su yüzüne çıkmaya başladı. CHP'nin genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ile Bülent Tezcan'ın 28 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışındaki diplomatik misyonlarda oy kullanma süresinin uzatılması için Yüksek Seçim Komisyonu'na (YSK) dilekçe verdi. Erkek ve Tezcan'ın bugün konuyla ilgili YSK başkanına verdikleri dilekçe değerlendirildi ve 5 ülkede oy verilmesi ile ilgili süreç uzatıldı.Daha sonra yeni kararın açıklanmasıyla YSK, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ile Birleşik Krallık'ta 20-24 Mayıs tarihlerinde yapılacak oylamalarla oy kullanma süresinin uzatılmasına karar verdi.20-21 Mayıs bu ülkeler için oy verme dönemi olarak açıklanmıştı..