YAŞAM
16 Eylül 2022 - 17:47

Terasta uyuşturucu partisine polis baskını: 13 gözaltı, 1 tutuklama

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu partisi yapılan bir evin terasına baskın yapıldı, 13 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 17:47
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Terasta uyuşturucu partisine polis baskını: 13 gözaltı, 1 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, İncirliova ilçesinde bir evin terasında uyuşturucu partisi yapıldığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskında 13 kişi gözaltına alınırken, birden fazla esrar maddesi elde edildi. Gözaltına alınan 13 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Partiye katılanların ifadeleri sonrasında ise uyuşturucunun M.D. isimli şahıstan alındığı bilgisi verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. uyuşturucu ticareti yapmak ve yer temini yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Editörü
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