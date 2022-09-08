EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 11:17

Tercih uzmanından ek kontenjan hatırlatması

2022 YKS ek yerleştirme süreci üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği ek yerleştirme süreç ile ilgili Tercih Uzmanı Ergin Saran bilgilendirmede bulundu.

EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 11:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tercih uzmanından ek kontenjan hatırlatması


YKS, ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. Yanlış tercih nedeni ile iyi puanlarla herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen veya yerleşemeyeceğini düşündüğü için üniversite tercihi yapmayan çok fazla öğrenci için ek kontenjan fırsatı bulunuyor. Konuyla ilgili Tercih Uzmanı Ergin Saran, “Devlet ve Vakıf üniversitelerinde hukukta 775 Kişi, mimarlıkta bin 836, inşaat mühendisliğinde 2 bin 207 kontenjan gibi birçok lisans ve ön lisans programında boş kontenjan bulunuyor” hatırlatmasında bulundu.

2022 YKS ek yerleştirme süreci üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği ek yerleştirme süreç ile ilgili Tercih Uzmanı Ergin Saran bilgilendirmede bulundu. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan bölümlere ilgili YKS puan türünde puanı olan adayların tercih yapabileceğini önemini vurgulayan Saran, “Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ama yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan programları tercih etmek isteyen öğrencilerin ilgili puan türüne eşit veya yüksek puan topladı olan öğrenciler tercih yapabilecekler” dedi.



“Başarı sıralaması şartı devam ediyor”
Başarı sıralaması şartı olan bölümlerin ek kontenjan tercih işlemlerinde yine başarı şartı arandığına vurgu yapan Saran, “Örneğin; Yazılım mühendisliğini ek kontenjanda tercih etmek isteyen aday ilk 300 binde olması ve oluşan en küçük puan topladı olması gerekiyor” dedi.
“Rehber öğretmenlerle tercihlerinizi yapın”
İlk yerleştirmede bir üniversiteyi kazanan ve kaydını yaptırmayan öğrencilerin ek kontenjanda tercih işlemi yapamayacağını belirten Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Saran, “Adayların Ek kontenjan döneminde 24 tercih hakkı bulunuyor. Aday öğrencilerin tercihlerini yaparken rehber öğretmenlerle birlikte tercihlerini yapmalarında fayda var”

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Merakla beklenen DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Anadolu Üniversitesinden pedagojik formasyon müjdesi
Anadolu Üniversitesinden pedagojik formasyon müjdesi
Atlas Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarını açıkladı
Atlas Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarını açıkladı
KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..
KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..
ÖSYM, 2022 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme işlemlerini başlattı!
ÖSYM, 2022 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme işlemlerini başlattı!
Yapay zeka ile sanat ve tasarım ilk kez ders oldu
Yapay zeka ile sanat ve tasarım ilk kez ders oldu
Son Haberler
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı: Bölgeden son durum bilgileri!
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı: Bölgeden son durum...
Manavgat'ta trafik kazası: 4 turist yaralı!
Manavgat'ta trafik kazası: 4 turist yaralı!
Romantizm doruklarda yaşandı! Onur Tuna'da beklenmeyen sözler duygu sellerine neden oldu! Tuna yazdı sevgilisi göz yaşlarına hakim olamadı
Romantizm doruklarda yaşandı! Onur Tuna'da beklenmeyen sözler duygu...
Kayseri'de 11 adrese uyuşturucu operasyonu:13 gözaltı!
Kayseri'de 11 adrese uyuşturucu operasyonu:13 gözaltı!
Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi ortalık karıştı! Beklenmeyen sonuç partileri birbirine kattı
Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi...
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu...
Kaymakamlık ve Valilikten koli erzak yardımı nasıl alınır? Erzak yardımı şartları
Kaymakamlık ve Valilikten koli erzak yardımı nasıl alınır? Erzak...
Engellilere hibe desteği nedir? İşkur engellilere hibe desteği şartları
Engellilere hibe desteği nedir? İşkur engellilere hibe desteği şartları
Jandarma Orgeneral Arif Çetin: Türkiye'deki terörist sayısı 100'un altında!
Jandarma Orgeneral Arif Çetin: Türkiye'deki terörist sayısı 100'un...
Gözler akaryakıta çevrildi! Brent petrol düştükçe düşüyor varil fiyatı dipleri gördü
Gözler akaryakıta çevrildi! Brent petrol düştükçe düşüyor varil...
Nafaka yüzünden öldüresiye dövüldü, şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor
Nafaka yüzünden öldüresiye dövüldü, şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor
Sivasspor’a 31 bin Euro para cezası!
Sivasspor’a 31 bin Euro para cezası!
Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasında hesap vakti! Kiev'in muhtemel 11'i
Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasında hesap vakti! Kiev'in muhtemel...
İzmir'de karısını öldüren adam, başka cenazeye başsağlığına gitti
İzmir'de karısını öldüren adam, başka cenazeye başsağlığına...
Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü yeniden değiştirdi!
Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü yeniden...