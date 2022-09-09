GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 11:49

Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapanlar suçüstü yakalandı

Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 4 kişi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 2 bin 800 metre uzatma monofilament misina ağlara el konuldu. 4 kişi hakkında toplam 29 bin 768 TL idari ceza yazıldı. Ağlar içerisinden çıkan yaklaşık 300 kg çeşitli türdeki canlı balık göle geri bırakıldı.

GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 11:49
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Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapanlar suçüstü yakalandı


Terkos Gölü'nde yasadışı avcılığa yönelik denetimler aralıksız devam etmektedir. Dün gece Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri Terkos Gölü'nde denetim yaptı. Denetim sırasında yasaya aykırı avcılık yapan şahıslar suçüstü yakalandı.



Yasadışı ticari avcılıkta istihsal av malzemesi olarak kullanılan toplam 2 bin 800 metre uzatma monofilament misina ağlara el konuldu. 4 kişi hakkında toplam 29.768 TL idari ceza kesildi. Ağlar içerisinden çıkan yaklaşık 300 kg çeşitli türdeki muhtelif canlı balık doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

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Haber Editörü
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