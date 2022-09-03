YAŞAM
03 Eylül 2022 - 07:45

Terör bitti, Munzur Dağları saklı cennete döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta sosyal medya hesabından İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaştığı, güvenlik güçlerinin oldukça verimli geçiren operasyonlarıyla terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli'nin ortasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 07:45
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Terör bitti, Munzur Dağları saklı cennete döndü


Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını adeta cezbediyor.

Erzincan'ın Tatlısu köyünden başlayıp belirli bir mesafe araçla ardından patika yolda doğa yürüyüşü yapan Erzincanlı görüntü yönetmeni Muhammed Kösen, fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç ile yerli turistler kilometrelerce yol kat ederek 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıktı. Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzurlara çıkan vatandaşlar, gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayan yerli turistler kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unuttu.



Munzur Dağları eteklerinde çadır kurup koyun sürüsü otlatan yaylacılarla çektikleri fotoğraf ve videolarla anı kalıcı kılan ekip, bundan sonra yöredeki en büyük buzul göl olan Yeşil Göl'ün etrafında kamp kurarak geri dönüşe geçmeden uzunca mola verdiler. Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alan olduğunu kaydeden vatandaşlar, ulaşmanın yorucu ancak zorluklara değdiğini belirttiler.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da, geçen hafta Munzur Dağları'nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaşmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir yüzü Tunceli'ye diğer yüzü Erzincan'a bakan Munzur Dağları'nda İHA'larla havadan çekilmiş görüntülerden oluşan paylaşımına, “İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor” notunu düşmüştü.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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