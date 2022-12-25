Terör örgütü PKK yanlıları Paris sokaklarını karıştırdı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki: 'Hala sessiz kalacak mısınız?'







31 FRANSIZ POLİSİ YARALANDI







İBRAHİM KALIN'DAN SERT TEPKİ: 'HALA SESSİZ KALACAK MISINIZ?'

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı terör örgütü PKK yandaşları şiddetle protesto etti. Terör örgütü PKK'nın binlerce destekçisi Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.Terörist saldırganlar parke taşlarını kaldırıp yakındaki polise, evlere ve dükkanlara saldırdı. erör örgütü destekçileri çok sayıda sivil otomobil ve motosikleti devirerek ateşe verdi. Saldırganlar sopalarla camları ve aynaları kırarak araçları çalışmaz hale getirirken Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, yaptığı açıklamasında PKK yandaşlarının kışkırttığı eylemlerde 31 polisin yaralandığını duyurdu.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada saldırganları "aşırı sağcı" olarak tanımladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Dalmanin dün basına gönderdiği açıklamasında, saldırganın alenen yabancıları hedef alan birisi olduğunu söyledi.Terör örgütü PKK yandaşları bir araya gelerek Türkiye karşıtı sloganlar attı. Paris 10. Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordevar olay yerinde basına açıklama yaptı ancak çevresindeki kalabalık Türk karşıtı sloganlar atmaya devam etti.Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'da yaşananlara Twitter mesajıyla yanıt verdi. Terör örgütü PKK'ya yandaş olarak bilinen üyelerinin Paris sokaklarında gerçekleştirdiği eylemlerle heryeri ateşe verdiğini anlatan Kalın, "Hala sessiz kalacak mısınız?" diye konuştu. Kalın, mesajının devamında "Fransa'daki PKK. Sizin Suriye'de destek verdiğiniz terör örgütü. Son 40 yıl içinde binlerce Türk, Kürt ve güvenlik görevlisini katleden PKK'dır" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronm ise yaşanan olayları kınadı ve kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek, "Polis memurlarına cesaretlerine ve aynı zamanda soğukkanlılıklarına minnettarız." dedi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne saldırıyı kınadı ve hızla müdahale eden ve saldırganı olay yerinde tutuklayan polise şükranlarını sundu.