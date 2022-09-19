Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmalarının sonunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü bilgisi verildi. Söz konusu örgüt mensubunun annesi Sevim Dayaklı ve ağabeyi Mehmet Aytekin'in 21 Kasım 2019 tarihinden bu yana Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam etmekte olan evlat nöbeti eyleminde bulunduğu da belirtildi.