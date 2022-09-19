YAŞAM
19 Eylül 2022 - 09:35

Terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin sınırın Suriye tarafından gerçekleştirdiği ve bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yapılan "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu değerlendirmesinde bulundu.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 09:35
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Terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi


18 Eylül'de sınırın Suriye tarafından teröristlerce yapılan roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi. İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken sınır hattına SİHA'lar yollandı. Havadan yapılan atışlar ve ateş destek vasıtalarının misliyle mukabelesi ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de bulunduğu değerlendirmesinde bulundu. Mehmetçiğin kanının hiçbir zaman yerde bırakılmadığı, şehit ailelerinin gözyaşlarının hesabının sorulduğu kaydedildi.



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Haber Editörü
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