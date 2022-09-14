Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalı mevkiinde 2017/2019 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri elde edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 16:24
Terör örgütüne ait yaşam malzemesi bulundu
Adıyaman'ın Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'nın toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi bulundu.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 16:24
EDİTOR
İlginizi Çekebilir