GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 17:38

Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" suçlaması ile birlikte İstanbul'da ekipler tarafından gözaltına alındığı bildirdi.

GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 17:38
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!


Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü propagandası yapma suçlamasından Ankara Cumhur,yet Başsavcılığı'nın soruşturması ile karşı kaşıya kalmıştı. İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı'nın Ankara'ya sevk edileceği söylendi.

GÖREVDEN ALINMASI TALEP EDİLDİ

Başsavcılık tarafından mahkemeye sunulan talep yazısında Fincancı'nın TTB Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine son verilmesi ve yerine yeniden başkan seçilmesi istendi. Öte yandan, TTB hükümetinin görevden alınması için Ankara Bölge Mahkemesi'ne dava açıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talep yazısı Fincancı'nın gözaltına alınması öncesinde Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne iletildi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

BAŞSAVCILIKTAN, ŞEBNEM KORUR FİNCANCI AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır."

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında gözaltı kararının çıkarılmasına tepki gösterdi ve TTB Başkanı Fincancı'nın kabul edilemez bir şekilde gözaltına alınmasının yanlış bir karar olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU!

"BAĞIMSIZ HEYETLER İNCELEME YAPMALI"

PKK/YPG'nin sözde yayın organına çıkarak br takım açıklamalar yapan Şebnem Korur konuşan Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarına giderken kimyasal silahları kullandıklarını öne sürmüştü.

Fincancı, Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının görüntülerini incelediğini belirterek, "Görünüşe göre sinir sistemini doğrudan etkileyen zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış. Kullanımı yasak olmasına rağmen çatışmalarda kullanıldığını gördük." diye konuşmuştu.

Açıklamasında uluslararası sözleşmeler ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını yasaklayan Cenevre Sözleşmeleri kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında ne tür bir araştırma yapılacak? silah kullanımı Protokol ilkelerinin ele alınması gerekiyor" diyen Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türkiye'yi, Cumhuriyet devletini aşağılamak" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurulmuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak sözler!
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak sözler!
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı
Türkiye'den Meta'ya rekor ceza! Rekabet Kurulu 346 Milyon lira idari para cezası kesti
Türkiye'den Meta'ya rekor ceza! Rekabet Kurulu 346 Milyon lira idari para cezası kesti
Halit Kıvanç kimdir neden öldü? Halit Kıvanç'ın cenazesi ne zaman, nerede yapılacak?
Halit Kıvanç kimdir neden öldü? Halit Kıvanç'ın cenazesi ne zaman, nerede yapılacak?
TOKİ konutları böyle görünecek! Temeller atıldı: Katlara göre fiyat açıklaması
TOKİ konutları böyle görünecek! Temeller atıldı: Katlara göre fiyat açıklaması
Son Haberler
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL yüklenecek
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL...
Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye ediliyor
Markette 250 TL alışveriş yaptıysanız hemen SMS atın: 60 TL hediye...
Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları içinde anlattı
Kadir Ezildi'nin annesi kocasının ailesinden gördüğü zulmü gözyaşları...
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Almanya'da esrar satış ve kullanımına izin çıktı!
Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını üzecek!
Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını...
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan babasını kızdıracak sözler!
Kadınların toplumdaki statülerine dikkat çeken Sümeyye Erdoğan'dan...
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse bilmiyor
Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek kilit yöntem! Kimse...
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730 liraya 20.000 TL kredi
Üç harfli üç bankadan ihtiyaç kredisinde faiz indirimi! Ayda 730...
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için son 5 gün
4A, 4B, 4C emeklilerine tek seferlik 500 TL ödenecek! Başvuru için...
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı
Yeni boşanan Hadise'den nispet yapar gibi pozlar! Beyaz bornozu heyecanlandırdı
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
e-Devlet'e 20 gün içinde başvurmayanlara 2.700 lira ceza! Hemen bildirin
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek sözler
Masterchef'te soğuk rüzgarlar esti! Somer şeften Fatmanur'a zehir zemberek...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? ABB Duman konseri ücretsiz mi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta?...
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor!...
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim daha geldi!
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim...