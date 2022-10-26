Terör propagandası yapmakla suçlanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!







GÖREVDEN ALINMASI TALEP EDİLDİ







BAŞSAVCILIKTAN, ŞEBNEM KORUR FİNCANCI AÇIKLAMASI

NE OLMUŞTU!

"BAĞIMSIZ HEYETLER İNCELEME YAPMALI"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü propagandası yapma suçlamasından Ankara Cumhur,yet Başsavcılığı'nın soruşturması ile karşı kaşıya kalmıştı. İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı'nın Ankara'ya sevk edileceği söylendi.Başsavcılık tarafından mahkemeye sunulan talep yazısında Fincancı'nın TTB Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine son verilmesi ve yerine yeniden başkan seçilmesi istendi. Öte yandan, TTB hükümetinin görevden alınması için Ankara Bölge Mahkemesi'ne dava açıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talep yazısı Fincancı'nın gözaltına alınması öncesinde Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne iletildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır." Türkiye İnsan Hakları Vakfı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında gözaltı kararının çıkarılmasına tepki gösterdi ve TTB Başkanı Fincancı'nın kabul edilemez bir şekilde gözaltına alınmasının yanlış bir karar olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiği belirtildi.PKK/YPG'nin sözde yayın organına çıkarak br takım açıklamalar yapan Şebnem Korur konuşan Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarına giderken kimyasal silahları kullandıklarını öne sürmüştü. Fincancı, Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının görüntülerini incelediğini belirterek, "Görünüşe göre sinir sistemini doğrudan etkileyen zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış. Kullanımı yasak olmasına rağmen çatışmalarda kullanıldığını gördük." diye konuşmuştu. Açıklamasında uluslararası sözleşmeler ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını yasaklayan Cenevre Sözleşmeleri kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında ne tür bir araştırma yapılacak? silah kullanımı Protokol ilkelerinin ele alınması gerekiyor" diyen Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türkiye'yi, Cumhuriyet devletini aşağılamak" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurulmuştu.