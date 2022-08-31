Teröristler kiliseye yığınak yapmış

Saliba Özmen, yapmış olduğu yazılı açıklamayla dün ve bugün ulusal basında yayılan Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde büyük oranda silah ve mühimmat ele geçirildiğine yönelik haber ve duyumların yayınlandığını bildirdi. İlçede yaşanan çatışmalardan ötürü can güvenliklerinin tehlikede olduğu kilise, papaz ve ailesinin kiliseyi 3 günü aşkın bir süredir terk edip otele yerleştiklerini belirten Özmen, şu ifadelerde bulundu:
"Mardin Kırklar Kilisesi Ruhanisi Gabriel Akyüz ve Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi Papazı Yusuf Akbulut ile heyet olarak Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek kilisemizin tarihi hakkında bilgi verdik, korunması yönünde gereken hassasiyetlerin gösterilmesini rica ettik. Tarihi Meryem Ana kilisesinde birden fazla silah ve mühimmat bulunduğuna ilişkin çıkan haberler gerçek dışıdır. Bu haberlerin gerçek dışı olduğu Diyarbakır Valisinin de bilgileri dahilindedir. Çok hassas bir süreçten geçmekteyiz. Bir an önce ülkemize barış ve huzurun gelmesi için herkesin gereken duyarlılığı göstermesini beklemekteyiz."